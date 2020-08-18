İddia: 13 yaşındaki kız, 10 yaşındaki sevgilisinden bebek doğurdu

10 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından hamile bırakıldığını söyleyen 13 yaşındaki Darya Sudnishinkova 350 bini aşkın takipçisine zor bir doğum yaptığını açıkladı.

Darya, bebeği 10 yaşındaki erkek arkadaşı Ivan’la birlikte yaptıklarını söyledi.



Doğumdan kısa bir süre önce korktuğunu paylaşan Darya, takipçilerine zor bir doğum gerçekleştirdiğini söyledi. Doktorlar, doğumdan sonra küçük kıza dinlenmesi gerektiğini söyledi. Darya doğum haberini paylaştığı postta “Bitti. Sabah saat 10’da bir kız doğurdum. Zordu. Daha sonra her şeyi anlatacağım, şimdi dinlenmem gerekiyor” sözlerine yer verdi.

Rusya’da bir sosyal medya yıldızı olan kız öğrenci Sibirya’nın Krasnoyarsk kentinde doğum yaptı. Daha önce Rus televizyonuna erkek arkadaşı ile birlikte çıkan Darya, hamileliğini online olarak belgeleyerek binlerce takipçi topladı.

Ne yazık ki Darya geçtiğimiz günlerde çocuğun gerçek babasının kendine tecavüz eden genç bir çocuk olduğunu söyleyerek, saldırıyı kabul edemeyecek kadar utandığını ve bu nedenle bebeğin babasının Ivan olduğunu söyledi.

Olayı araştıran polisin, yeni doğan bebekten DNA örneği alması bekleniyor. Şu an 11 yaşında olan Ivan’ın doğuma girmesine izin verimedi. Darya doğumdan önce yazdığı bir postta “Ivan benimle yaşamıyor, sadece bazı geceler kalabiliyor. 16 yaşına gelince babalık yapabilecek. Tabi bu biraz da aramızda neler olacağına bağlı” dedi.



