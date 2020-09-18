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İddia: ABD'de TikTok 20 Eylül'de yasaklanacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 15:09 | Son Güncelleme

ABD'de TikTok uygulamasının indirilmesinin 20 Eylül'den itibaren yasaklanacağı iddia edildi.

İddia: ABD'de TikTok 20 Eylül'de yasaklanacak!

ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ağustos 2020'de imzaladığı icra emirlerine cevaben, Ticaret Bakanlığı bugün ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için mobil uygulamalar WeChat ve TikTok ile ilgili işlemlerin yasaklandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bugün açıklanan yasaklarla, bu uygulamalara erişimi ortadan kaldırarak ABD'deki kullanıcıları koruyacağı iddia edildi.

Yasaklar 20 Eylül'de uygulamaya girecek. Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı metnin orijinali için buraya tıklayabilirsiniz.

Ayrıntılar geliyor...

DHA

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