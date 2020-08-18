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İddia: Android 11 güncellemesi alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.08.2020 16:56 | Son Güncelleme

Xiaomi'nin Android 11 güncellemesi vermeyeceği akıllı telefonların listelendiği iddia edildi. Eğer iddialar doğruysa Xiaomi, Xiaomi Mi Mix 3 5G'ye Android 11 desteği vermeyecek gibi görünüyor. İşte iddialara göre Android 11 almayacak Xiaomi telefonlar...

İddia: Android 11 güncellemesi alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu!

Xiaomi Android 11 güncellemesi için çalışmalara başladı. Bazı akıllı telefonlarını Android 11 beta programına alan Xiaomi, bazı akıllı telefonlarının Android 11'e güncelleneceğinin müjdesini verdi. Ancak bazı telefonlar, her zaman olduğu gibi Android 11 güncellemesi alamayacak. Bu telefonların listesi iddialara göre şimdiden hazır.

ANDROİD 11 BU XİAOMİ TELEFONLARA GELMİYOR MU?

Android 11 güncellemesi alamayacak Xiaomi telefonların isimleri internette yayınlandı. Listeye bakılırsa Xiaomi'nin en çok satan telefonlarından olan Xiaomi Redmi Note 7 ve Redmi Note 8 Android 11 güncellemesine kavuşamayacak. Üstelik Xiaomi Mi Mix 3 5G de Android 11 güncellemesine ilginç bir şekilde alamayacak. Listenin tamamı ise şöyle:

İŞTE ANDROİD 11 ALAMAYACAK XİAOMİ TELEFONLAR

  • Xiaomi Mi CC9e
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 8T
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7S
  • Redmi 8
  • Redmi 8A Dual
  • Redmi 8A
  • Xiaomi Mi Mix 3 5G
  • Xiaomi Mi Mix Alpha

Android 11 Red Velvet Cake

XİAOMİ'DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Android 11 alamayacak akıllı telefonlar listesi henüz Xiaomi tarafından doğrulanmadı. Yani liste sadece bir sızıntıdan ibaret. Fakat kızaklı bir yapıya sahip Xiaomi Mi Mix 3 5G'nin Android 11 güncellemesi alamayacak olması bizimle birlikte birçok Xiaomi kullanıcısını da üzecekmiş gibi duruyor. Redmi Note 8 için ise umudumuzu kaybetmiş değiliz. Zira bu telefonun Android 11 almaması gerçekten sürpriz olur.

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