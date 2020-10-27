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İddia: Apple AirPower'ı bir kez daha rafa kaldırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Apple AirPower, Jon Prossser'a göre tamamen öldü. İddia kaynağı, Apple'ın satışa çıkmadan iptal edilen ve iPhone, AirPods ve Apple Watch'ı aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj standı AirPower'ın rafa kaldırıldığını ima etti.

İddia: Apple AirPower'ı bir kez daha rafa kaldırdı!

AirPower, Apple adına aynı anda üç farklı cihazı kablosuz şarj edebilme amacıyla tanıtılmıştı. Ancak Apple, AirPower'ı hiçbir şekilde piyasaya sürmedi. Daha sonra AirPower'ın yaşanan teknik problemler nedeniyle üretilmediği söylendi. iPhone 12 tanıtımının yaklaştığı eylül ayında ise bazı prototiplerin fotoğrafları ortaya çıktı. İddia kaynakları, C68 kod adlı AirPower kablosuz şarj standı prototiplerinin bazı Apple çalışanları tarafından test edildiğini iddia etti. Hatta Apple'ın AirPower'ı birkaç ay içerisinde resmi olarak geri döndüreceğini söyleyenler dahi vardı. Ancak çıkan son dedikodular, Apple AirPower için beklentileri bir kez daha suya düşürdü.

APPLE AİRPOWER BİR KEZ DAHA ÖLMÜŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Apple hakkında yaptığı analizlerle tanıtan Jon Prosser, AirPower için yeni bir tweet paylaştı. Bir süredir prototiplerin denendiğini iddia edenlerden olan Prosser, Apple'ın AirPower testlerini 2021 programından kaldırdığını, kaynaklarının cihazın programa bir daha geri alınacağından şüphe ettiğini söyledi. Prosser'a göre bu durum, AirPower'ın öldüğünün bir göstergesi.

AİRPOWER YOK ANCAK MAGSAFE VAR

Kablosuz şarj cihazı AirPower gerçeğe dönüşemeyecek gibi görünse de Apple, iPhone 12 ile birlikte MagSafe'i duyurdu ve böylece kablosuz şarj cihazı konusunda önemli bir adım attı. Ancak MagSafe AirPower gibi üç farklı cihazı değil, tek bir cihazı şarj edebiliyor.

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