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İddia: Apple iPhone 12 mini üretimini azaltıyor!

10.03.2021 17:19 | Son Güncelleme:
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İddia: Apple iPhone 12 mini üretimini azaltıyor!

iPhone 12 mini'nin düşük satış performansı üretim bandına yansımış gibi görünüyor. Nikkei Asia'nın haberine göre, Apple, iPhone 12 mini üretimini azaltmayı planlıyor.

Apple iPhone 12 mini için beklentiler oldukça büyüktü. Zira kullanıcıların bir kısmı, iPhone SE kasasına yakın ölçülerde güncel tasarıma sahip bir iPhone'u satın alabileceğini sıklıkla dile getiriyorlardı. Nitekim Apple, koronavirüs nedeniyle geciktiği söylenen 'Hi, Speed' etkinliğinde iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile birlikte 5,4 inçlik iPhone 12 mini'yi görücüye çıkardı. iPhone 12 mini tanıtıldığında Apple tarafından 'dünyanın en küçük 5G telefonu' olarak lanse edildi. Fakat küçük telefon, büyük beklentileri aşamadı. Raporlar, iPhone 12 mini'nin satışlarının diğer modellere nazaran daha düşük seyrettiğini gösterdi. Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre ise düşük seyir, iPhone 12 mini'nin üretimine de yansıdı.

EN BÜYÜK PAY IPHONE 12 MİNİ'NİN

Nikkei Asia'nın haberindeki iddiaya göre, Apple, iPhone 12 mini'nin üretim kapasitesini düşürmeyi planlıyor. İddiayagöre, Apple, iPhone üretim siparişlerini yaklaşık yüzde 20 oranında azaltıyor. Azalmanın çoğunu ise iPhone 12 mini oluşturuyor. Genel olarak Apple'ın 2021'in ilk 6 ayında 75 milyon iPhone (12 serisi ve daha eski modeller dahil) üretmesi bekleniyor.

iPhone 12 mini

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IPHONE 13 MİNİ'DEN VAZGEÇMİŞ DEĞİL

İPhone 12 serisi , ABD'de 11 serisini geride bıraktı ve şirketin ilk çeyrekte 111.4 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etmesini sağladı. iPhone 12, iPhone 12 Pro satışları Apple'ın yüzünü güldürse de iPhone 12 mini istenilen başarıyı yakalamadı. En azından raporlara bakıldığında görünen bu. Ancak Apple'ın tüm bunlara rağmen sonbahar mevsiminde iPhone 13 mini modelini de tanıtması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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