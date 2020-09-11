İddia: Apple katlanabilir iPhone için Samsung'un kapısını çaldı!

Katlanabilir akıllı telefonlar son yıllarda gittikçe popülerleşmeye başladı. Samsung, Huawei ve Motorola gibi üreticiler katlanabilir akıllı telefonlarını birer birer tanıttı. Fakat firmalar harekete geçmişken, sessizce katlanabilir akıllı telefonları izleyen bir isim vardı. Evet, Apple'dan bahsediyoruz. Katlanabilir iPhone için bugüne kadar adım atmayan Apple, gelen haberlere göre hayallerdeki telefon ile yakında sessizliğini bozabilir.
Weibo'da Apple hakkında dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Apple'ın iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te ekranları kullanılan Samsung'tan çeşitli tasarımlarda ve fazla sayıda katlanabilir ekran siparişi verdiği iddia edildi. Apple'ın bu ekranları ne için kullanacağı belirsiz. Fakat tahminler yok değil.
İddia kaynağının tahminlerine göre Apple, alınan ekranları yeni bir iPhone prototipi geliştirmek için kullanacak. Bu da katlanabilir iPhone modelinin üretileceğini işaret ediyor. Birçok kez gündeme gelen katlanabilir iPhone bugüne kadar gerçek olmadı ancak iddialara bakılırsa Apple bunu gerçeğe dönüştürmek için çalışmalara başladı.
Katlanabilir iPhone'un ne zaman geleceği, hatta üretilip üretilmeyeceği belli değil. Çünkü söylenenler bir iddiadan veya bir tahminden öteye gidemiyor. Ancak şunu söylemek mümkün; Apple, katlanabilir akıllı telefonların geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorsa en nihayetinde katlanabilir iPhone'u önümüzdeki birkaç yıl içerisinde düzenlenecek Apple etkinliklerinden birinde görücüye çıkartacaktır.
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