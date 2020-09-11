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İddia: Apple katlanabilir iPhone için Samsung'un kapısını çaldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

Katlanabilir iPhone artık hiç olmadığı kadar yakın olabilir. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıkan bilgilere göre Apple, katlanabilir ekran panelleri için Samsung'tan satın alma dahi gerçekleştirdi. Peki Apple Samsung markalı katlanabilir ekranlarla ne yapacak?

İddia: Apple katlanabilir iPhone için Samsung'un kapısını çaldı!

Katlanabilir akıllı telefonlar son yıllarda gittikçe popülerleşmeye başladı. Samsung, Huawei ve Motorola gibi üreticiler katlanabilir akıllı telefonlarını birer birer tanıttı. Fakat firmalar harekete geçmişken, sessizce katlanabilir akıllı telefonları izleyen bir isim vardı. Evet, Apple'dan bahsediyoruz. Katlanabilir iPhone için bugüne kadar adım atmayan Apple, gelen haberlere göre hayallerdeki telefon ile yakında sessizliğini bozabilir.

KATLANABİLİR İPHONE GERÇEK OLABİLİR

Weibo'da Apple hakkında dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Apple'ın iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te ekranları kullanılan Samsung'tan çeşitli tasarımlarda ve fazla sayıda katlanabilir ekran siparişi verdiği iddia edildi. Apple'ın bu ekranları ne için kullanacağı belirsiz. Fakat tahminler yok değil.

katlanabilir iPhone gerçek mi oluyor

EKRANLAR PROTOTİPLERE CAN VERECEK

İddia kaynağının tahminlerine göre Apple, alınan ekranları yeni bir iPhone prototipi geliştirmek için kullanacak. Bu da katlanabilir iPhone modelinin üretileceğini işaret ediyor. Birçok kez gündeme gelen katlanabilir iPhone bugüne kadar gerçek olmadı ancak iddialara bakılırsa Apple bunu gerçeğe dönüştürmek için çalışmalara başladı.

KATLANABİLİR İPHONE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Katlanabilir iPhone'un ne zaman geleceği, hatta üretilip üretilmeyeceği belli değil. Çünkü söylenenler bir iddiadan veya bir tahminden öteye gidemiyor. Ancak şunu söylemek mümkün; Apple, katlanabilir akıllı telefonların geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorsa en nihayetinde katlanabilir iPhone'u önümüzdeki birkaç yıl içerisinde düzenlenecek Apple etkinliklerinden birinde görücüye çıkartacaktır.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Koca iphone Samsung dan ekran alıyor ne bileyim aklıma yerli otomobili helikopteri eleştirenler geldi bir an hani yerliy di diyenler
bir ekran katlansa nolur katlanmasa nolur
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