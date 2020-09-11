İddia: Apple katlanabilir iPhone için Samsung'un kapısını çaldı!

Katlanabilir akıllı telefonlar son yıllarda gittikçe popülerleşmeye başladı. Samsung, Huawei ve Motorola gibi üreticiler katlanabilir akıllı telefonlarını birer birer tanıttı. Fakat firmalar harekete geçmişken, sessizce katlanabilir akıllı telefonları izleyen bir isim vardı. Evet, Apple'dan bahsediyoruz. Katlanabilir iPhone için bugüne kadar adım atmayan Apple, gelen haberlere göre hayallerdeki telefon ile yakında sessizliğini bozabilir.

KATLANABİLİR İPHONE GERÇEK OLABİLİR

Weibo'da Apple hakkında dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Apple'ın iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te ekranları kullanılan Samsung'tan çeşitli tasarımlarda ve fazla sayıda katlanabilir ekran siparişi verdiği iddia edildi. Apple'ın bu ekranları ne için kullanacağı belirsiz. Fakat tahminler yok değil.

EKRANLAR PROTOTİPLERE CAN VERECEK

İddia kaynağının tahminlerine göre Apple, alınan ekranları yeni bir iPhone prototipi geliştirmek için kullanacak. Bu da katlanabilir iPhone modelinin üretileceğini işaret ediyor. Birçok kez gündeme gelen katlanabilir iPhone bugüne kadar gerçek olmadı ancak iddialara bakılırsa Apple bunu gerçeğe dönüştürmek için çalışmalara başladı.