İddia çok büyük... Öyle bir şey unuttular ki ölüme sebep oldu! Üstüne evrakla sahtecilikle olay örtbas edildi

Mynet WhatsApp İhbar Hattı'na gelen görüntü ve iddialar tüyler ürpertti. Ankara'da meydana gelen olayda, bir şahıs ortopedi tedavisi görmek için hastaneye gitti. İddiaya göre, entübe sırasında takma dişleri çıkartılmayan hasta hayatını kaybetti.

BACAK AĞRISIYLA GİTTİ ENTÜBE YAPILIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Hataneye sol ayak parmaklarında yara olması, yürüme zorluğu ve bacak ağrısıyla giden hasta hayatını kaybetti. Takma dişleri entübe sırasında hastanın boğazına kaçtı. Hastanın oğlu Kadir K.'nin söylemlerine göre olay 3. gün anlaşılmış ve o zamana kadar fark edilmemiş.

AĞZINDAN KAN GELİNCE BAKMIŞLAR

Hastanede hazırlanan raporda ise, hastanın ağzından ve öksürürken kan geldiği kayda alınmış. Raporun devamında hastanın ağzında yabancı cisim olduğu şüphesiyle grafi çekildiği bunun sonucunda da hastanın boğazına takma dişlerinin kaçmış olduğu görüldüğü yazıyor. Ancak iddialar bununla da sınırlı değil. Hastanın oğlu Kadir K'nın iddiasına göre hastane raporda değişiklik yapmış ve suçu örtbas etmeye çalışmış.