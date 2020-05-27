İddia doğru çıktı! Trump Afganistan'daki ABD askerlerini çekiyor

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD basınında, Çin'den gelen öğrenci ve akademisyenlere yönelik vize kısıtlaması olacağına ilişkin haberlere dair Trump, "Bu konuda bir şeyler yapıyoruz. Şu an bir şey söylemek için erken ama birkaç gün içinde bu konuda bir açıklama yapacağız." ifadesini kullandı.

Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına ilişkin Çinli bazı yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından önüne geleceğinin hatırlatılması üzerine Trump, "Bu hafta sonundan önce Çin konusunda güçlü bir adım duyacaksınız." diye konuştu.

Trump'a, 26 Kasım'daki "Şükran Günü'ne" kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin tamamının ülkeye getirileceğine ilişkin iddialar da soruldu.

Afganistan'daki askerlerin 8 bine kadar düşürüldüğüne işaret eden Trump, "Taliban ve Afganistan hükümeti ile görüşüyoruz. Biz oraya gideli 19 yıl oldu. Orada asker gibi değil de polis gibi davranıyoruz. Oraya polislik yapmak için gitmedik ama 19 yıldır oradayız. Artık yeter. Askerlerimizi evlerine geri getirmeye ilişkin olumlu görüşmeler yapıyoruz." dedi.