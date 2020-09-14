İddia gerçeğe dönüştü: Nvidia ARM'yi satın almak için anlaştı!

Nvidia ve ARM için geçtiğimiz ay bomba gibi bir iddia ortaya atılmıştı. Bu iddiaya göre, son olarak RTX 3080 ve RTX 3070 gibi amiral gemisi ekran kartlarını piyasaya süren Nvidia, birçok işlemci üreticisine yarı iletken tedariği sağlayan ARM'yi satın alacaktı. Hatta iki firmanın söz konusu anlaşma için masaya oturduğunu söyleyen iddialar dahi mevcuttu. Bir süredir gelişmenin yaşanmadığı Nvidia-ARM iddiasında sessizliği Nvidia resmi bir açıklama yaparak bozdu.

NVİDİA ARM'Yİ SATIN ALDI

ARM için Nvidia, resmi sitesi üzerinden bir duyuru gerçekleştirdi. Nvidia, yaptığı duyuru da ARM'yi satın aldığını açıkladı. Nvidia, satın alma işlemi için Softbank'a 40 milyar dolar ödeme yapacak. Ayrıca Softbank, Nvidia'dan yüzde 10'un altında bir hisse de alacak. Nvidia'nın dediğine göre ARM'nin merkezi ise Birleşik Krallık'ta kalmaya devam edecek ve Nvidia'ya bağlı bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürecek.

NVIDIA'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, "Yapay zeka, zamanımızın en güçlü teknolojisi ve yeni bir bilgi işlem dalgası başlattı" dedi. Haung, Nvidia ve ARM arasındaki satın alma işlemi için ise ''Bu anlaşma yapay zeka çağı için harika konuma sahip bir şirket yaratacak'' ifadelerini kullandı.