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İddia gerçeğe dönüştü: Nvidia ARM'yi satın almak için anlaştı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2020 10:22 | Son Güncelleme

Nvidia ve ARM arasındaki satın alma anlaşması tamamlandı. Nvidia'nın duyurusuna göre, Nvidia Softbank'a ait olan yarı iletken üreticisi ARM'yi satın aldı. Nvidia duyurusunda ARM için ödeyeceği ücreti de açıkladı.

İddia gerçeğe dönüştü: Nvidia ARM'yi satın almak için anlaştı!

Nvidia ve ARM için geçtiğimiz ay bomba gibi bir iddia ortaya atılmıştı. Bu iddiaya göre, son olarak RTX 3080 ve RTX 3070 gibi amiral gemisi ekran kartlarını piyasaya süren Nvidia, birçok işlemci üreticisine yarı iletken tedariği sağlayan ARM'yi satın alacaktı. Hatta iki firmanın söz konusu anlaşma için masaya oturduğunu söyleyen iddialar dahi mevcuttu. Bir süredir gelişmenin yaşanmadığı Nvidia-ARM iddiasında sessizliği Nvidia resmi bir açıklama yaparak bozdu.

NVİDİA ARM'Yİ SATIN ALDI

ARM için Nvidia, resmi sitesi üzerinden bir duyuru gerçekleştirdi. Nvidia, yaptığı duyuru da ARM'yi satın aldığını açıkladı. Nvidia, satın alma işlemi için Softbank'a 40 milyar dolar ödeme yapacak. Ayrıca Softbank, Nvidia'dan yüzde 10'un altında bir hisse de alacak. Nvidia'nın dediğine göre ARM'nin merkezi ise Birleşik Krallık'ta kalmaya devam edecek ve Nvidia'ya bağlı bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürecek.

ARM-Nvidia

NVIDIA'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, "Yapay zeka, zamanımızın en güçlü teknolojisi ve yeni bir bilgi işlem dalgası başlattı" dedi. Haung, Nvidia ve ARM arasındaki satın alma işlemi için ise ''Bu anlaşma yapay zeka çağı için harika konuma sahip bir şirket yaratacak'' ifadelerini kullandı.

ONAY SÜRECİ İÇİN BEKLEYİŞ BAŞLADI

Nvidia-ARM anlaşması her iki şirketin yönetim kurulundan geçti. Fakat şimdi her iki şirketi de uzun bir onay süreci bekliyor. İngiltere, Çin, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenleyici kurulların onay vereceği bu sürecin yaklaşık 18 ayda tamamlanması bekleniyor. 18 ay sonra ise ARM, resmi kurulların da onayıyla Nvidia'ya bağlı bir şirket olarak karşımıza çıkacak.

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