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  4. İddia: Honor Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefon geliştiriyor!

İddia: Honor Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefon geliştiriyor!

15.03.2021 17:25 | Son Güncelleme:
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İddia: Honor Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefon geliştiriyor!

Çin'den gelen bir rapora göre, Honor Snapdragon 888 işlemcili bir akıllı telefon için kollarını sıvadı. İddialara bakılırsa bu telefon, Honor Magic serisinin bir parçası olabilir.

Honor ile Huawei arasındaki ayrılığın üzerinden birkaç ay geçti. Çinli firma, bu ayrılık ile birlikte Huawei'den bağımsız bir firma haline geldi. Huawei'den ayrılan Honor'un ilk telefonu ise Honor V40 oldu. Fakat görünüşe bakılırsa Honor, Snapdragon 888 işlemcili bir amiral gemisi için de çalışıyor.

SNAPDRAGON 888'Lİ YENİ TELEFON GELEBİLİR

İddialara göre, Çin'den gelen son rapora bakılırsa, Honor temmuz ayında amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Bu akıllı telefon, Xiaomi Mi 11 ve Realme GT gibi amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon 888 işlemci ile gelecek. Cihaz muhtemelen Honor Magic serisinin yeni modeli olarak karşımıza çıkacak. Bu konuda henüz bir kesinlik bulunmasa da iddialar bu yönde.

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Honor akıllı telefon

HONOR CEO'SU PLANI AÇIKLAMIŞTI

Honor'un CEO'su Zhao Ming, geçtiğimiz yılın aralık ayında, Honor'un gelecekte amiral gemisi akıllı telefonlar piyasaya sürmeyi planladığını söylemişti. Ayrıca şirketin Google servisleri desteği almak için Google ile görüştüğü de biliniyor.

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akıllı telefon
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