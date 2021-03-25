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İddia: Huawei'den 46 bin dolarlık yeni bir ürün geliyor!

25.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli bir mikroblog web sitesi olan Weibo'daki bir yazar, Huawei hakkında ilginç bir iddiada bulundu. İddiaya göre Çinli teknoloj devi 46 bin dolar değerinde bir ürünün üzerinde çalışıyor. Üstelik bu ürün, bir akıllı telefon değil.

İddia: Huawei'den 46 bin dolarlık yeni bir ürün geliyor!

Huawei otomobil üreteceği iddiası ile bir süre önce gündeme gelmişti. Fakat geçmişte Huawei, bir araba üretmeyi planlamadığını, daha çok ICT teknolojisine ve bir araçta yer alacak diğer dahili bileşenlere odaklanacağını belirtmişti. Buna rağmen ''Huawei otomobil üretecek'' iddiası bir türlü gündemden düşmedi. Şimdi ise Huawei hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia, tahmin edebileceğiniz üzere bir otomobil ile alakalı.

HUAWEİ'NİN YENİ ÜRÜNÜ OTOMOBİL OLABİLİR

Gizmochina'nın haberine göre, bir Weibo yazarı Huawei'nin, 300.000 Yuan (yaklaşık 46.000 dolar) değerinde bir ürün piyasaya sürmek için çalıştığını belirten bir gönderi paylaştı. Yazar, ürünün Huawei'nin ilk elektrikli aracı olabileceğini söyledi. Bu fiyat etiketi fazlasıyla dikkat çekse de yeni ürün, Huawei'nin Smart adındaki ürün serisinin bir parçası da olabilir.

Ancak bunun bir elektrikli araç olma ihtimalini de es geçemeyiz. Eğer bu bir otomobil ise, ortak bir otomobil üreticisi birlikte hayata geçecektir. Hele ki Huawei'nin bir otomobil üretmeyi planlamadığını, daha çok diğer dahili bileşenlere odaklanacağını belirttiğini düşünürsek, şirketin kendi arabası için bir otomobil satıcısıyla ortaklık kurması muhtemel.

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Ne yazık ki Weibo blog yazarı, fahiş bir fiyat etiketi taşıyan 'gizemli' ürünle ilgili detayları paylaşmadı. Ancak, sızıntı doğruysa, fiyat etiketinin Tesla gibi markaların elektrikli araç fiyatıyla yarıştığı yeni ürünün bir otomobil olması olası görünüyor. Huawei'den resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim.

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Huawei
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