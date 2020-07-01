İddia: iPhone 12 erteleniyor! Peki neden?

iPhone 12 için Apple artık tam gaz bir hazırlık içerisinde. Ancak bir aksilik söz konusu. Bu aksiğin adı ise maalesef ki koronavirüs. Zira iddialara göre koronavirüs sürecinde yaşanan tedarik sorunları iPhone 12'nin üretimini geciktirdi. MacRumors'un Nikkei Asian Review'a dayandırdığı haberine göre, geciken tek şey iPhone 12'nin üretimi değil.

İPHONE 12 ERTELENİYOR DEDİ

Apple'a yakın kaynağın iddiasına göre iPhone 12'nin üretimi dört hafta ile iki ay arasında ertelenecek. Kaynak, bu sürecin Apple'ın çabaları sayesinde hızlandırıldığını söylese de, aksamalar yüzünden seri üretimin Eylül ayına yetişmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtiliyor. Bu yüzden iPhone 12'ler Eylül ayında satışa çıkamayacak gibi görünüyor.

PARÇA PARÇA SATIŞA ÇIKABİLİRLER

Kaynağa göre Apple'ın iPhone 12 üzerindeki testleri de hala sürüyor. Bu ve diğer birçok etmenden dolayı iPhone'ların satışa çıkacağı tarih de ötelenecek. Bu öteleme için telaffuz edilen tahmini süre ise bir veya iki ay. Yani iPhone 12 modelleri Eylül ayında tanıtılsa bile satışa sunulmaları Ekim ayını bulacak. 5,4 inçlik ve 6,1 inçlik iPhone 12 Eylül ayında satışa sunulsa dahi, Pro takılı iPhone'lar Ekim ayında satışa sunulacak. Bu iPhone'ların parça parça satışa çıkması demek. Üstelik ünlü analistler ve sızıntı kaynakları da bunu doğrulamakta. Bakalım Eylül ayını iPhone'suz mu geçireceğiz yoksa Apple bize bir sürpriz mi yapacak?

