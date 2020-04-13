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İddia: iPhone 12 iPhone 5'in diriltilmiş versiyonu olacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2020 16:50 | Son Güncelleme

Apple iPhone 12 hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bloomberg'ten Mark Gurman, iOS 14 ile çıkacak iPhone 12 serisinin iPhone 5 ile benzer bir yapıda olacağını açıkladı. Peki tüm bunların ışığında yeni iPhone 12 nasıl bir tasarıma sahip olacak?

İddia: iPhone 12 iPhone 5'in diriltilmiş versiyonu olacak!

iPhone 12 hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce iPhone 12'nin iPad Pro 2020 modellerinde karşımıza çıkan LIDAR tarayıcısı ile geleceğini duymuştuk. Hatta iPhone 12'nin çentiğinin de küçüleceği iddia edilmişti. Şimdi ise iPhone 12'nin tasarımı hakkında bir bir iddia ortaya atıldı. İddia'nın kaynağı ise Bloomberg'ten Mark Gurman'dan başkası değil. Gurman, iPhone 12'nin tasarımı için eski bir iPhone modelini işaret ediyor; O model de birçok iOS kullanıcısının hala en iyi tasarıma sahip iPhone modeli olduğunu söylediği iPhone 5.

İPHONE 12 İLE İPHONE 5'İN TASARIMINA DÖNÜŞ YAPILACAK

Mark Gurman'ın iddialarına göre Apple, iPhone 6 ile başlayan yumuşak köşeli tasarım dilini iPhone 12 ile birlikte terk edecek. iPhone 12 iPhone 11 ile de benzer bir tasarıma sahip olmayacak. Bunun yerine iPhone 12, iPhone 5 gibi köşeli ve sert hatlara sahip olacak.

İPHONE 9 İÇİN AYNI İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞ AMA...

iPhone 12'den önce iPhone 9'un ya da bilinen adıyla iPhone SE 2'nin köşeli ve sert hatlara sahip bir tasarımla geleceği öngörülüyordu. Fakat iPhone 9 için gelen sızıntılar bu sızıntıların yakınından dahi geçemedi. Sonuç olarak iPhone 9'un iPhone 8 ile aynı kasada geleceği neredeyse kesin gibi. Ancak iPhone 12'de yapılacak bir değişimin iPhone 9'u da etkilemesi muhtemel.

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