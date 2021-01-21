İddia küllerinden doğdu: Samsung Galaxy Note ailesi sona mı eriyor?

Samsung Galaxy Note ailesi S Pen desteği ile birlikte birçok tüketici tarafından tercih ediliyor. Galaxy S21 öncesi bu aileye Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra'yı ekleyen Güney Koreli firmanın geçtiğimiz aylarda Galaxy Note 21 ailesini hiçbir zaman piyasaya sürmeyeceği iddia edilmişti. Hatta Galaxy S21 Ultra'ya S Pen desteği kazandırılması ile birlikte bu iddialar iyice ayyuka çıkmıştı. Ancak bir Samsung sözcüsü tarafından Galaxy Note ailesinin devam edeceğini söylenmiş, böylece söz konusu iddialar küle dönmüştü. Şimdi ise yapılan bir paylaşımla 'Galaxy Note ailesi sona eriyor' iddiası bir anda küllerinden doğdu.

SAMSUNG GALAXY NOTE AİLESİ İÇİN İMALI PAYLAŞIM

Galaxy S21 ailesine yönelik birçok sızıntıya imza atan Ice Univerce, dün paylaştığı bir tweetini Galaxy Note ailesi için attı. Kaynak, tweetinde Galaxy Note yazarak, 'The End' (son) yazan bir fotoğraf paylaştı. Hayli ilginç olan bu tweet ile Galaxy Note ailesi sona eriyor iddiası tekrar gündeme gelirken, daha önce pek çok sızıntısı doğru çıkan bir ismin böyle bir paylaşım yapması Galaxy Note severleri endişelendirdi.