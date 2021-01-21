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İddia küllerinden doğdu: Samsung Galaxy Note ailesi sona mı eriyor?

21.01.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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İddia küllerinden doğdu: Samsung Galaxy Note ailesi sona mı eriyor?

Samsung'un Galaxy Note ailesinin fişini çekeceği iddiaları yapılan bir paylaşım ile tekrar gündeme geldi. Daha önce Samsung Galaxy S21 ailesine yönelin birçok sızıntı gerçekleştiren bir kaynak, Galaxy Note ailesinin sona ereceğini 'ilginç bir yolla' iddia etti.

Samsung Galaxy Note ailesi S Pen desteği ile birlikte birçok tüketici tarafından tercih ediliyor. Galaxy S21 öncesi bu aileye Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra'yı ekleyen Güney Koreli firmanın geçtiğimiz aylarda Galaxy Note 21 ailesini hiçbir zaman piyasaya sürmeyeceği iddia edilmişti. Hatta Galaxy S21 Ultra'ya S Pen desteği kazandırılması ile birlikte bu iddialar iyice ayyuka çıkmıştı. Ancak bir Samsung sözcüsü tarafından Galaxy Note ailesinin devam edeceğini söylenmiş, böylece söz konusu iddialar küle dönmüştü. Şimdi ise yapılan bir paylaşımla 'Galaxy Note ailesi sona eriyor' iddiası bir anda küllerinden doğdu.

SAMSUNG GALAXY NOTE AİLESİ İÇİN İMALI PAYLAŞIM

Galaxy S21 ailesine yönelik birçok sızıntıya imza atan Ice Univerce, dün paylaştığı bir tweetini Galaxy Note ailesi için attı. Kaynak, tweetinde Galaxy Note yazarak, 'The End' (son) yazan bir fotoğraf paylaştı. Hayli ilginç olan bu tweet ile Galaxy Note ailesi sona eriyor iddiası tekrar gündeme gelirken, daha önce pek çok sızıntısı doğru çıkan bir ismin böyle bir paylaşım yapması Galaxy Note severleri endişelendirdi.

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GALAXY FOLD SERİSİNE DE EKLEYEBİLİR

Samsung iddialara yönelik yeni bir açıklama yapmadı. Fakat iddialara rağmen Galaxy Note 21 serisinin tanıtılması ile birlikte ailenin devam etmesi muhtemel görünüyor. Gelecekte ise Samsung'un böyle bir adım atması kimseyi şaşırtmaz. Zira bazı dedikodular, Güney Koreli şirketin tıpkı Galaxy S21 Ultra'da olduğu gibi Galaxy Fold serisine de S Pen desteği getireceği yönünde.

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