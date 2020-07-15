İddia: Oxford'un korona aşısından yarın iyi haber gelebilir

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nin Kovid-19’a karşı yürüttüğü aşı çalışmaları hakkında ‘kısa süre içinde iyi haberler açıklanacağı’ iddia edildi. Gazete Duvar’ın aktardığına göre, İngiliz televizyon kanalı ITV’nin editörlerinden Robert Peston, “Oxford Üniversitesi’nin, AstraZeneca tarafından desteklenen Kovid-19 aşısının ilk denemeleri hakkında olumlu haberler en kısa zamanda (belki yarın) duyurulabilir” açıklaması yaptı.

Oxford Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı aşı adayının, insanlar üzerinde Faz 3 denemelerine başlanmış durumda. Aşının daha önce 8 bin kişi üzerinde denendiği ve olumlu sonuç alındığı açıklanmıştı.

