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İddia: Oxford'un korona aşısından yarın iyi haber gelebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 15.07.2020 16:33 | Son Güncelleme

Oxford Üniversitesi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıyla ilgili 'iyi haberlerin yarın açıklanabileceği' öne sürüldü. İngiliz televizyon kanalı ITV'nin editörlerinden Robert Peston, "İlk denemeler hakkında olumlu haberler en kısa zamanda (belki yarın) duyurulabilir" dedi.

İddia: Oxford'un korona aşısından yarın iyi haber gelebilir

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nin Kovid-19’a karşı yürüttüğü aşı çalışmaları hakkında ‘kısa süre içinde iyi haberler açıklanacağı’ iddia edildi. Gazete Duvar’ın aktardığına göre, İngiliz televizyon kanalı ITV’nin editörlerinden Robert Peston, “Oxford Üniversitesi’nin, AstraZeneca tarafından desteklenen Kovid-19 aşısının ilk denemeleri hakkında olumlu haberler en kısa zamanda (belki yarın) duyurulabilir” açıklaması yaptı.

Oxford Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı aşı adayının, insanlar üzerinde Faz 3 denemelerine başlanmış durumda. Aşının daha önce 8 bin kişi üzerinde denendiği ve olumlu sonuç alındığı açıklanmıştı.

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