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İddia: PlayStation 5 yaza girmeden tanıtılabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2020 10:47 | Son Güncelleme

PlayStation 5 ne zaman tanıtılacak? sorusu yanıt bulmuş olabilir. Çıkan haberlere göre Sony, PlayStation 5'i yaza girmeden tanıtacak. Yani önümüzdeki 40 günlük süreçte PS5 ile tanışabilme ihtimalimiz oldukça yüksek. Hatta tahmini bir tarih de var.

İddia: PlayStation 5 yaza girmeden tanıtılabilir!

Sony PlayStation 5 bekleyişleri sürüyor. Bu bekleyiş, oyuncuların her gün 'PlayStation 5 ne zaman çıkacak?' sorusunu sormalarına neden oluyor. Öyle ki oyuncular bu soruyu sora sora artık her şeyi akışına bırakmaya başladı. Zira Sony'den o beklenen duyuru bir türlü gelmedi. Ancak gelen haberler, artık Sony'den gelecek bir duyuruya hazır olmamız yönünde.

PLAYSTATİON 5 İÇİN MAYIS AYINI İŞARET ETTİLER

VGC'de çıkan bir habere göre Sony PlayStation 5'in tanıtım tarihini belirledi. Habere bakılırsa Sony tarafından belirlenen tarih Mayıs 2020. Yani yaklaşık 10 gün sonra PlayStation 5 ile tanışabilme ihtimalimiz oldukça yüksek. PlayStation 5'in Mayıs ayında geleceği iddiası doğru olabilir. Bunu bizlere gösteren birkaç parametre var.

PlayStation 5

PS5 İÇİN EN BÜYÜK PARAMETRE MİCROSOFT XBOX SERİES X

PlayStation 5 için parametrelerden ilki Microsoft Xbox Series X için çıkan haberler. Zira, Microsoft Series X'in lansmanı için de mayıs ayının seçildiği söylenmişti. Sony'nin en büyük rakibinin gerisinde kalmamak için mayıs ayını tercih etmesi gayet olası görünüyor. Ayrıca VGC çıkan haberini Sony'e yakın isimsiz bir kaynağa dayandırıyor. Bu da haberin doğru olma ihtimalini arttıran en önemli etken. Bakalım sıcakların yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladığı mayıs ayında bir Sony PlayStation 5 duyurusu görebilecek miyiz? Yoksa hayaller yine başka bir bahara mı kalacak?

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