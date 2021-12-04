İddia: Rusya Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor

Operasyonun halihazırda sınıra konuşlandırılan 175 bin askerle yapılacağı öne sürülüyor.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayınlanan Washington Post gazetesinin bir haberine göre Rusya, önümüzdeki yıl Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor. Gazetenin ABD istihbarat belgelerine dayandırdığı haberinde, işgal operasyonunun 175 bin asker ile yürütüleceği iddia edildi.

Buna göre Moskova, farklı cephelerden saldırıya geçebilmek amacıyla bazı stratejik noktalara askeri birliklerini halihazırda konuşlandırmış durumda. Yüzlerce taburdan oluşan taktiksel birliklerin söz konusu işgal operasyonunda tank ve top gibi ağır savaş teçhizatı ile donatılacağı öne sürülen Washington Post haberinde, Rus birliklerinin şu an dört noktada konuşlandırıldığı ve Rusya'nın hedef şaşırtmak ve güvensizlik yaratmak amacıyla sınıra sürekli olarak askerler sevk edip geri çektiği ifade ediliyor. .

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), söz konusu iddialara yönelik doğrudan bir değerlendirme yapmazken, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırgan eylemler planladığına dair ipuçlarından dolayı endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu. Pentagon Sözcüsü Tony Semelroth, "Washington'un şimdiye kadar olduğu gibi bölgedeki gerilimin giderilmesi ve Doğu Ukrayna’daki sorunun diplomatik yoldan çözülmesini desteklediğini" vurguladı.

Sınırdaki Rus hareketliliği uzun süredir endişe yaratıyor

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği ve bölgeye yoğun asker sevkiyatı uzun süredir kriz yaşadığı komşu ülkeye saldırı düzenleyeceği endişesini yaratıyor. Moskova yönetimi ise bu yöndeki iddiaları şimdiye kadar mesnetsiz diye niteleyerek geri çevirdi.

Diğer yandan Rusya, kendine saldırılacağını iddia eden Ukrayna'nın Batı tarafından silahlandırıldığını öne sürerek, Rusya sınırına yakın bölgelerde NATO tatbikatı düzenlenmesini kınıyor.

Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da kullanılan Bayraktar SİHA'larını gündeme getirdiği bildirilmiş, Kremlin'den yapılan açıklamada görüşme talebinin Türk tarafından geldiği bildirilmişti.

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Putin, Ukrayna'yı ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı güçlere karşı "Bayraktar silahlı insansız hava araçlarını kullanmak" gibi "provokatif" askeri eylemlere girişmekle suçluyor.

Ukrayna, Ekim ayında Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larını ilk kez ülkenin doğusundaki ayrılıkçılara karşı kullandığını resmen açıklamış, bu açıklama Rusya'da rahatsızlık yaratmıştı.

Dün Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Resnikov, Moskova’nın ülkelerine saldırmasından endişeli olduklarını ve bu saldırının muhtemelen önümüzdeki sene Ocak ayı sonu olabileceğini tahmin ettiklerini duyurmuştu. Resnikov ayrıca, Ukrayna’nın şu dönem itibarıyla bütün senaryolar üzerinde durup değerlendirmeler ve analizler yaptığını açıklamıştı

Tam da gerilimin arttığı bir dönemde ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin haftaya bir video konferansı düzenleyecek. Biden, Putin'in Ukrayna'ya olası bir müdahalesini engellemek amacıyla kapsamlı tedbirler alınacağını ve hazırlıklar yapılacağını duyurarak, "Kimsenin kırmızı çizgisini kabul etmiyorum" ifadesini kullandı.

AFP,Reuters / ETO,ET

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