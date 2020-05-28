İddia: Samsung Galaxy Note 20'nin renk seçenekleri belli oldu!

Samsung Galaxy Note 20'nin tanıtımına artık sayılı günler kaldı. Samsung'un Galaxy S20 serisinden sonra en çok merak edilen cihazlarından biri olan Samsung Galaxy Note 20, tanıtım tarihi yaklaştıkça da türlü iddialarda yer alıyor. Bu iddialara bir yenisi eklendi.

İŞTE İDDİALARIN ODAĞINDAKİ GALAXY NOTE 20'NİN RENK SEÇENEKLERİ

Gearcoupon internet sitesinin iddiasına göre Samsung Galaxy Note 20'nin renk seçenekleri belli oldu. Sitenin paylaşımına bakılırsa Samsung Galaxy Note 20 gri, bakır ve yeşil renklerle; Samsung Galaxy Note 20+ ise siyah ve bakır renkler ile satışa sunulacak.

BAKIR RENK BİR İLK OLACAK

Samsung, Galaxy S20'de gri, mavi ve pembe renkleri, Galaxy S20+'da siyah, gri ve mavi renkleri, Galaxy S20 Ultra'da ise gri ve siyah renkleri kullanmayı tercih etmişti. Bakır renk ise daha önce Samsung Galaxy Note 9'da kullanılmıştı. Bu renk şimdi ise Samsung Galaxy Note 20+'a renk verecek. Böylece Samsung Galaxy Note 20+, hem kardeşi Galaxy Note 20'den hem de Samsung Galaxy S20 Ultra'dan farklı olacak.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Galaxy Note 20 serisinde, Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20+ olmak üzere iki farklı model olacak. İki modelin işlemcisi ortak olacakken, ekran boyutu ve pil konusunda iki cihaz birbirinden ayrışacak. Samsung'un Galaxy Note 20'de 4.000 mAh değerinde, Galaxy Note 20+'da 4.500 mAh değerinde bir pil kullanması bekleniyor. Samsung Galaxy Note 20 serisi Ağustos ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde resmen görücüye çıkacak.

