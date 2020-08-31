İddia: Tesla'nın eski baş mühendisi Nick Kalayjian, Rivian'a geçti!

Tesla ile Rivian arasında büyük bir kriz var. Bu krizinin nedeni ise Tesla'nın iddiaları. Zira Tesla, kendi bünyesinden Rivian saflarına geçen mühendislerin şirket sırlarını da Rivian'a taşıdığını iddia ediyor. Tesla bu iddialarını ise mahkemeye taşımaktan çekinmedi ve Rivian'a dava açtı. Bloomberg'in haberine göre Tesla'da 11 yıl boyunca baş mühendis olarak çalışan Nick Kalayjian'ın aldığı son karar ise iki şirket arasındaki krizi daha da derinleştirebilir.

NİCK KALAYJİAN ARTIK RİVİAN İÇİN ÇALIŞACAK

Nick Kalayjian, Rivian'da çalışmaya başlayacak. Kalayjian, Rivian'da da aynı görevde bulunacak. Yani Rivian'ın yeni baş mühendisi olacak. Kalayjian 11 yıl boyunca Tesla da çalışsa da direkt Tesla'dan Rivian'a geçiş yapmış değil. Tesla'ya ara verdiği süreçte başarılı isim, Apple gibi birçok firmada çalışmıştı.

Rivian'a geçiş yapan Nick Kalayjian'ın kararı, Tesla ile yaşanan tartışmada yeni bir perde açılabilir. Bakalım Tesla, Kalayjian'ın kararına bir tepki verecek mi?

