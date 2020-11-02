İddia: Trump erken zafer ilan ederek seçimi gasp edecek!

ABD seçimlerinde çok sayıda oyun posta yoluyla kullanılması sonucu bu sene sayımın uzaması beklenirken, Başkan Donald Trump'ın resmi sonuçlar açıklanmadan zafer ilan ederek seçimi tartışmalı bir zemine sürüklemeyi planladığı belirtildi. Axios sitesinin Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, "ABD Başkanı'nın kendisinin 'önde gibi' görünmesi halinde salı gecesi erkenden zafer ilan etmeyi planladığı" öne sürüldü.
Haberde, "Trump son birkaç haftadır özel sohbetlerinde bu senaryo hakkında ayrıntılı bir şekilde konuştu, seçim gecesi bir kürsüye çıkıp kendisinin kazandığını ilan etme planlarını anlattı" denildi. Axios, Trump'ın Pennsylvania gibi kilit eyaletlerde çok sayıda oy hâla sayılmamış olsa bile bu yolu tercih edeceği öne sürüldü. Habere göre Trump, salı günü zafer ilan etmesinden sonra sayımı devam eden oyların 'gayrı meşru' olduğunu ve hile yapıldığını iddia edecek.
Öte yandan, ABD Başkanı'nın erken zafer ilan etme planının işleyebilmesi için birçok kilit eyalette kazandığının kesinleşmesi ya da açık farkla önde gitmesi gerekiyor.
Trump'ın kendisi ise Axios'taki haberi yalanlasa da, salı günü sandıkların kapanmasının hemen ardından oy sayımını kilitlemeyi deneyeceğini zımnen doğruladı. ABD Başkanı, özellikle Pennsylvania eyaletindeki sayımın uzamasının beklenmesi hakkında "Seçimden sonra uzun bir süre beklememiz gerekmesinin adil olduğunu düşünmüyorum. Seçim biter bitmez avukatlarımızla devreye giriyoruz" dedi.
Joe Biden ise Axios'taki haberle ilgili bir soruya, "Yanıtım şu; başkan bu seçimi çalamayacak" diye tepki gösterdi. Biden, Pennsylvania'nın kilit önem taşıdığını da vurguladı.
Seçime bir gün kala, sonuçları belirleyecek olan kararsız eyaletlerde iki aday arasındaki fark çok düşük görünüyor. Trump Ohio, Texas ve Iowa eyaletlerinde, Biden ise Florida, Kuzeu Carolina, Georgia ve Arizona'da önde gidiyor. En açık fark, Biden'ın önde gittiği Arizona'da ölçüldü; Biden bu eyalette yüzde 3 oranında önde gidiyor. En az fark ise yüzde 0.2 ile Ohio'da Trump'ın lehine.