İddia: Trump erken zafer ilan ederek seçimi gasp edecek!

ABD seçimlerinde çok sayıda oyun posta yoluyla kullanılması sonucu bu sene sayımın uzaması beklenirken, Başkan Donald Trump'ın resmi sonuçlar açıklanmadan zafer ilan ederek seçimi tartışmalı bir zemine sürüklemeyi planladığı belirtildi. Axios sitesinin Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, "ABD Başkanı'nın kendisinin 'önde gibi' görünmesi halinde salı gecesi erkenden zafer ilan etmeyi planladığı" öne sürüldü.

KÜRSÜYE ÇIKIP 'KAZANDIM' DEMEYİ PLANLIYOR

Haberde, "Trump son birkaç haftadır özel sohbetlerinde bu senaryo hakkında ayrıntılı bir şekilde konuştu, seçim gecesi bir kürsüye çıkıp kendisinin kazandığını ilan etme planlarını anlattı" denildi. Axios, Trump'ın Pennsylvania gibi kilit eyaletlerde çok sayıda oy hâla sayılmamış olsa bile bu yolu tercih edeceği öne sürüldü. Habere göre Trump, salı günü zafer ilan etmesinden sonra sayımı devam eden oyların 'gayrı meşru' olduğunu ve hile yapıldığını iddia edecek.

Öte yandan, ABD Başkanı'nın erken zafer ilan etme planının işleyebilmesi için birçok kilit eyalette kazandığının kesinleşmesi ya da açık farkla önde gitmesi gerekiyor.