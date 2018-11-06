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İddia uğruna sümüklü böcek yedi, hayatını zindana çevirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2018 10:49 | Son Güncelleme

2010 yılında katıldığı bir doğumgünü partisinde arkadaşıyla girdiği iddia uğruna sümüklü böcek yiyen Avustralyalı ragbi oyuncusu, eğlenmek için girdiği iddianın hayatına mal olacağını tahmin edemedi. O zamanlar 19 yaşında olan Sam Ballard isimli adam, birkaç gün sonra midesinde ağrı hissetmeye başladı.

Ağrıları giderek artan Sam, kontrole gittiğinde yediği sümüklü böcek yüzünden vücuduna akciğer kurdu girdiğini öğrendi. Konulan teşhisin ardından tedabi görmeye başlayan Sam, tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Kısa süre içinde komaya giren adamın 3 yıl boyunca bilincinin açılması beklendi. Sonraki hayatı ise ise bu süreçten çok daha kötü geçti...

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Avustralyalı ragbi oyuncusu Sam Ballard'ın hayatı 2010 yılında katıldığı bir doğum günü partisinin ardından kabusa döndü.
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Sam, arkadaşlarıyla girdiği iddia uğruna sümüklü böcek yedi. O dönem 19 yaşında olan Sam birkaç gün sonra midesinde ağrı hissetti.
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Ağrıları artan Sam bir doktora gitti ve yediği sümüklü böcekten akciğer kurdu kaptığını öğrendi. Sam'e eozinofilik meningoensefaliti teşhisi konuldu ve genç adam bir süre sonra komaya girdi.
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Hastalık Sam'in beyninde ciddi hasara yol açtı. 3 yıl boyunca komada yatan genç adam uyandığında belden aşağısını hissetmiyordu.
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Bakıma muhtaç halde yaşayan Sam geçtiğimiz günlerde yaşamını kaybetti. 28 yaşındaki genç adamın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
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sümüklü böcek koma ölüm iddia

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
beyinsiz
güzel yaşayan sıkıntı çekmez
Allah akıl fikir versin ne diyeyim Allah rahmet eylesin gencecik cahil genç
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