İddia uğruna sümüklü böcek yedi, hayatını zindana çevirdi

Ağrıları giderek artan Sam, kontrole gittiğinde yediği sümüklü böcek yüzünden vücuduna akciğer kurdu girdiğini öğrendi. Konulan teşhisin ardından tedabi görmeye başlayan Sam, tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Kısa süre içinde komaya giren adamın 3 yıl boyunca bilincinin açılması beklendi. Sonraki hayatı ise ise bu süreçten çok daha kötü geçti...
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