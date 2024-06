İddialar doğru çıktı... Dilan Çiçek Deniz ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşadığını kabul etti

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede boy gösteren Dilan Çiçek Deniz başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

ARADIĞI MUTLULUĞU SONUNDA BULDU

Her giydiği, her yaptığı ve her adımı olay olan ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Son olarak Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile kısa bir birliktelik yaşayan Dilan Çiçek Deniz aradığı mutluluğu sonunda buldu.

AŞKI DOĞRULADI

Dilan Çiçek Deniz ve Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin'in aşk iddiası doğru çıktı.

Deniz, Rafael Çetin ile ilişkisinin nasıl gittiği sorusuna gülümseyerek 'Her şey güzel gidiyor. Her şey çok güzel gidiyor' diyerek cevap verdi.