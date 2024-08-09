Yükseliş trendi varken 'üretim durdu' iddiası! Darphaneden, Cumhuriyet ve gram altın için açıklama geldi

Darphane, "Cumhuriyet, çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulduğuna" dair haberlerin asılsız olduğuna dair açıklamada bulundu.

'ÜRETİM DURDU' İDDİALARI YALANLANDI

Darphane, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda herhangi bir üretim durmasının söz konusu olmadığı vurgulayarak, şu açıklamada bulundu:

"Darphane tarafından üretimi yapılmakta olan 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Piyasada gram altın olarak bilinen basılı altınlar ise 24 ayar olarak asgari 1 gram, azami 100 gram olarak Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce üretilmeye devam edilecektir. Bu çerçevede kaynağından teyit edilmemiş, manipülatif içerikli hiçbir habere itibar edilmemelidir."