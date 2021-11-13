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  4. TBMM Başkanlığından İsmail Kahraman'a tahsis edildiği öne sürülen araçla ilgili açıklama

TBMM Başkanlığından İsmail Kahraman'a tahsis edildiği öne sürülen araçla ilgili açıklama

13.11.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanlığı, eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a iddia edilen modelde bir aracın tahsis edilmediğini açıkladı. Açıklamada, "Eski Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman'a iddia edilen modelde bir araç tahsisi söz konusu değildir" denildi.

TBMM Başkanlığından İsmail Kahraman'a tahsis edildiği öne sürülen araçla ilgili açıklama

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir milletvekilinin sosyal medya hesabından paylaştığı gibi eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a iddia edilen modelde araç tahsisinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Meclis Başkanlığı tarafından, önceki dönem Meclis başkanlarımızın tamamına araç tahsisi yapılmaktadır. Bu araç, siyasi parti grup başkanlarına ve başkanvekillerine tahsis edilen araçlarla aynı özelliklere sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz konusu paylaşımda belirtilen marka ve modelde kiralık bir araç bulunmamaktadır. Ayrıca yine söz konusu paylaşımda yer alan, aylık yakıt tahsisi ile ilgili iddia da gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

DHA

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