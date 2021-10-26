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İddialar gündem olmuştu! TBMM Başkanlığından 'TÜGVA' açıklaması

26.10.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, “Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)” hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulan soruların işleme alınmayıp iade edildiği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

İddialar gündem olmuştu! TBMM Başkanlığından 'TÜGVA' açıklaması

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, milletvekilleri tarafından “Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)” hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulan soruların işleme alınmayıp iade edildiği yönünde haberler yayınlanması üzerine açıklamaya gerek duyulduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan yazılı soru önergeleri ve Meclis araştırması önergeleri, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygunluk bakımından TBMM Başkanlığı’nca incelenmekte ve yapılan değerlendirme sonucunda işleme alınarak gelen kâğıtlar listesinde yayımlanmakta veya sahibine iade edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu haberlerde bahsi geçen soru önergesinde yer verilen üç soru, iade yazısında da açıkça belirtildiği üzere, TBMM İçtüzüğü’nün 96’ncı maddesinde yer alan “Yazılı soru kişisel görüş ileri sürülmeksizin ... cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir” kuralı ile 97’nci maddesinde yer alan “Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez: b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular” hükmüne aykırılık taşıdıkları için iade işlemine konu edilmiştir. Bununla birlikte aynı soru önergesi içeriğinde yer alan, aynı konu hakkındaki diğer sorular İçtüzük hükümlerine aykırılık taşımamaları sebebiyle iade kapsamına alınmamıştır.

TBMM Başkanlığı’na sunulan Meclis araştırması önergeleri ile soru önergelerinin iade kapsamına alınıp alınmamasına önergelerin konularına göre değil, önerge metinlerinin Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’ne uygunluğu bakımından yapılan değerlendirmeye göre karar verilmektedir. TÜGVA hakkındaki iddialarla ilgili olarak verilen 100’den fazla Meclis araştırması önergesi ile yazılı soru önergesi, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine herhangi bir aykırılık taşımadıkları için işleme alınmıştır. Bu durum, yani aynı konuda çok sayıdaki önergenin daha önce işleme alınmış olması ve yine aynı soru önergesi metninde yer verilen, tamamı aynı konu hakkındaki çok sayıda sorudan sadece bazıları hakkında iade işlemi gerçekleştirilmesi, önergelerin konularına göre değerlendirilmediğini ispat etmektedir.

TBMM İçtüzüğü hükümleri, TBMM’nin çalışma usul ve esasları ile ilgili olarak herkesi, bu kapsamda milletvekillerini ve TBMM Başkanı’nı da bağlayan hukuk kurallarıdır. Bir yazılı soru önergesinin konusunun ya da önerge sahibi milletvekili açısından taşıdığı önemin, söz konusu önerge hakkında İçtüzük hükümlerinin uygulanmama gerekçesi olamayacağı izahtan varestedir."

İHA

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