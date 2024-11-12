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İddialar gündem olmuştu! YSK'den "elektronik seçim" açıklaması

12.11.2024 22:28
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YSK’nın elektronik oylama için yeni bir sistem üzerinde çalıştığı iddiaları gündem olmuştu. Yüksek Seçim Kurulu iddiaların ardından bir açıklama yaparak, yurt içinde yapılan seçimlerde elektronik oy kullanabilme durumu ile ilgili mevcut bir çalışmanın ve yasal bir düzenlemenin bulunmadığını duyurdu.

İddialar gündem olmuştu! YSK'den "elektronik seçim" açıklaması

YSK tarafından bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, YSK tarafından, dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen seçimlerle ilgili ülke seçim kurullarının davetleri üzerine yerinde takip edildiği ifade edildi.

Bu kapsamda Rusya, Moldova, Gürcistan, Macaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Özbekistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkelerde incelemelerde bulunulduğu, son olarak da Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan seçimin yerinde takip edildiği hatırlatıldı. Gerçekleşen seçim ziyaretlerinde detaylı incelemelerde bulunulduğu, incelemeler neticesinde edinilen bilgilerin kurul toplantılarında değerlendirildiği kaydedildi. Bu bağlamda elektronik oylama yöntemi ile seçim gerçekleştiren ülkelerin sistemleri de değerlendirildiği de belirtilerek, açıklamaya şöyle devam edildi:

'YURT DIŞI SEÇMENLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA OY VERMESİ'

"Yüksek Seçim Kurulu; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 'Yurt dışı seçmenlerin elektronik ortamda oy vermesi' başlıklı 94/D maddesinde yer alan, 'Yüksek Seçim Kurulu; 35 inci madde çerçevesinde belirlenen yurt dışında bulunan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası aracılığıyla elektronik ortamda oy kullanabilmeleri amacıyla gerekli teknik alt yapıyı kurmaya; güvenli oy kullanılabilmesi amacıyla seçmenler için şifre veya benzeri güvenlik tedbirleri ile mükerrer oy kullanılmasını engelleyecek önlemleri almaya yetkilidir. Yurt dışı seçmenler, seçimin yapılacağı tarihin 30 gün öncesinden başlamak üzere belirlenen süre içerisinde seçim günü Türkiye saati ile 17.00’a kadar elektronik ortamda oy kullanabilirler. Elektronik ortamda kullanılan oylar, seçimin yapıldığı gün saat 17.00’dan itibaren Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca tespit edilerek sayım, döküm ve birleştirme işlemleri yapılır ve sonuçlar Ankara İl Seçim Kurulu’na iletilir. Bu kurulca da birleştirme tutanağı düzenlenerek Yüksek Seçim Kurulu’na gönderilir. Elektronik ortamda kullanılan oyların değerlendirilmesi, 94/B maddesinin ilgili hükümlerine göre yapılır.' hükümleri uyarınca Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy vermeleri için kanunda yer alan düzenlemenin verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmektedir. 94/D maddesinde düzenlenen yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın elektronik ortamda oy kullanabilmeleri durumu haricinde, yurt içinde gerçekleşen hiçbir seçim türü için yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yurt içinde gerçekleştirilen seçimlere yönelik elektronik oy verme yöntemleri ile ilgili mevcut bir çalışma da söz konusu değildir."

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim YSK
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