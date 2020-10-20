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İddialar İYİ Parti'yi sarstı... Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu'nun kaç yaşında ve nereli? İşte Buğra Kavuncu'nun hayatı...

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2020 10:56 | Son Güncelleme

İyi Partili muhalif vekillerden Ümit Özdağ bir TV programında İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkında açıklamalar yaptıktan sonra Buğra Kavuncu'nun hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Buğra Kavuncu kimdir? İşte Buğra Kavuncu'nun yaşı ve hayatı hakkında detaylar...

İddialar İYİ Parti'yi sarstı... Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu'nun kaç yaşında ve nereli? İşte Buğra Kavuncu'nun hayatı...

Ümit Özdağ, katıldığı bir programda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında açıklamalar yaptı. Gündemi sarsan açıklamaların ardından Buğra Kavuncu kimdir araştırılmaya başlandı... Buğra Kavuncu'nun hangi okullardan mezun olduğu merak edildi. İşte Buğra Kavuncu'nun hayatı...

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Saltuk Buğra Kavuncu 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası aslen Adana'nın Ceyhan ilçesindendir. Kanada'da öğrenim hayatına başlayan Buğra Kavuncu, Edmenton İlkokulu'ndan sonra Ankara Çizmeci İlkokulu'nda eğitimine devam etti.

buğra kavuncu nereli

Buğra Kavuncu daha sonra ortaokulu Namık Kemal Ortaokulu'nda bitirdi. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde bitirdi. Üniversite eğitimine Ankara'da devam eden Buğra Kavuncu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun oldu.

buğra kavuncu kimdir

Buğra Kavuncu ileri seviyede Kazakça, İngilizce ve Rusça konuşmaktadır. 2018 yılında İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi. Şu an İYİ Parti'de; İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, parti sözcüsü ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanıdır.
Buğra Kavuncu, evli ve 2 erkek, 1 kız çocuğu babasıdır.


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