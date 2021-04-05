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İddialar mezar açtırdı

05.04.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Selendi ilçesinde 24 gün önce vefat eden yaşlı kadının mezarı, gelini tarafından maruz kaldığı kötü muamelenin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine açılarak gerekli inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak 24 gün önce vefat eden 88 yaşındaki F.

Manisa’nın Selendi ilçesinde 24 gün önce vefat eden yaşlı kadının mezarı, gelini tarafından maruz kaldığı kötü muamelenin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine açılarak gerekli inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak 24 gün önce vefat eden 88 yaşındaki F. A. isimli kadının ölümünden önce gelini tarafından kötü muameleye maruz kaldığı ve doktorun öleni muayene etmeksizin defin belgesi düzenlemesi üzerine vefat eden F. A.’nın mezarının incelenmek üzere açıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "04.04.2021 günü ulusal kanallarda yayınlanan haberlerde bahsi geçen F.A. isimli vatandaşımız 24 gün önce vefat etmiştir. Vefat eden F.A. isimli 88 yaşındaki kadının ölümden önce gelini 61 yaşındaki gelini F.A. tarafından kötü muameleye maruz kaldığına dair video görüntüleri olması ve doktorun öleni muayene etmeksizin defin belgesi düzenlemesi iddiaları nedeniyle F. A.’ya ait mezar 03.04.2021 günü saat 08.00’de açılarak, şahsa ait naaş cenaze nakil aracına koyularak gerekli incelemelerin yapılması için İzmir Adli Tıp kurumuna sevk edilmiştir."

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