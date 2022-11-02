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İddialar sonrası Jandarma Genel Komutanlığı'ndan hamle! Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldular

02.11.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçundan dava açılması istendi.

İddialar sonrası Jandarma Genel Komutanlığı'ndan hamle! Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldular

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığının dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

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Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ ASILSIZ"

Videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği ifade edildi.

Son yıllarda özellikle uyuşturucuyla mücadelede dikkat çeken başarılar elde edildiği, bu gelişmenin rakamlara da açıkça yansıdığı aktarılan dilekçede, buna rağmen "kanun ordusu jandarmanın" hedef alınmasının vicdanları sızlattığı kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanunun 301. maddesinde yer alan "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçunu işlediği savunulan dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında bu suçtan dava açılması istendi. (AA)

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Kemal Kılıçdaroğlu jandarma

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