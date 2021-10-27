HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İddialar ülke gündeminde! "Kopyala-Yapıştır Başbakan"

İddialar ülke gündeminde! "Kopyala-Yapıştır Başbakan"

27.10.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in, üniversite eğitiminin ardından 1999'da yazdığı tezin büyük bölümünde intihal yaptığı iddia edildi.

İddialar ülke gündeminde! "Kopyala-Yapıştır Başbakan"

Lüksemburg'da yayın yapan "Reporter.lu" adresli haber sitesi, "Kopyala-Yapıştır Başbakan" başlığıyla verdiği haberinde Bettel'in bugünkü yüksek lisans tezine karşılık gelen "ileri çalışmalar diploması" alabilmek için yazdığı 56 sayfalık tezin sadece 2 sayfasında intihal olmadığını öne sürdü.

Lüksemburg Başbakanı Bettel’in Covid-19 testi pozitif çıktıLüksemburg Başbakanı Bettel’in Covid-19 testi pozitif çıktı

İntihal içermeyen 2 sayfanın, giriş ve sonuç kısımlarında bulunduğu belirtildi. Tezde alıntılara atıf yapılmadığı, hiçbir dipnot kullanılmadığı ifade edildi.

Çalışmanın 20 sayfasının Avrupa Parlamentosu internet sitesinden, 9 sayfasının bir AP milletvekilinin raporundan kopyalandığı ancak kaynak gösterilmediği aktarıldı. Tezin büyük kısmının alıntılar içerdiği, bağımsız araştırmacılar tarafından da doğrulandı.

Bettel'in 26 yaşındayken o zamanki adı Nancy Üniversitesi olan Fransa'daki Lorraine Üniversitesinde "hukuk ve siyaset bilimi" alanında yazdığı tezin "Avrupa Parlamentosu seçimlerinin olası reformu" hakkında olduğu kaydedildi.

BETTEL: DAHA FARKLI YAZILABİLİRDİ

Söz konusu iddia üzerine Bettel, tezini "o zamanki bilgisi ve inançları" temelinde yazdığını söyledi. Bettel, "tezin daha farklı yazılabileceğini" kabul etti.

Bettel'in o zamanki araştırma yöneticisi Etienne Criqui de bazı bölümlerin internetten alınmış olabileceğini ancak o dönemde öğrencilere bilimsel metotlar hakkında çok fazla şey öğretilmediği için durumun farklı olduğunu savundu.

Criqui, intihalleri tespit edecek teknik araçların geçmişte geliştirilmemiş olduğunu belirtti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
İran'da benzin istasyonlarına siber saldırı!İran'da benzin istasyonlarına siber saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

5 yaşa zorunlu eğitim konusunda Bakan Özer'den açıklama

5 yaşa zorunlu eğitim konusunda Bakan Özer'den açıklama

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Benzine 25 kuruşluk indirim!

Benzine 25 kuruşluk indirim!

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Erdoğan'dan sert tepki: Benim kitabımda geri adım atmak yok

Erdoğan'dan sert tepki: Benim kitabımda geri adım atmak yok

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.