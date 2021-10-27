İddialar ülke gündeminde! "Kopyala-Yapıştır Başbakan"

Lüksemburg'da yayın yapan "Reporter.lu" adresli haber sitesi, "Kopyala-Yapıştır Başbakan" başlığıyla verdiği haberinde Bettel'in bugünkü yüksek lisans tezine karşılık gelen "ileri çalışmalar diploması" alabilmek için yazdığı 56 sayfalık tezin sadece 2 sayfasında intihal olmadığını öne sürdü.
İntihal içermeyen 2 sayfanın, giriş ve sonuç kısımlarında bulunduğu belirtildi. Tezde alıntılara atıf yapılmadığı, hiçbir dipnot kullanılmadığı ifade edildi.
Çalışmanın 20 sayfasının Avrupa Parlamentosu internet sitesinden, 9 sayfasının bir AP milletvekilinin raporundan kopyalandığı ancak kaynak gösterilmediği aktarıldı. Tezin büyük kısmının alıntılar içerdiği, bağımsız araştırmacılar tarafından da doğrulandı.
Bettel'in 26 yaşındayken o zamanki adı Nancy Üniversitesi olan Fransa'daki Lorraine Üniversitesinde "hukuk ve siyaset bilimi" alanında yazdığı tezin "Avrupa Parlamentosu seçimlerinin olası reformu" hakkında olduğu kaydedildi.
Söz konusu iddia üzerine Bettel, tezini "o zamanki bilgisi ve inançları" temelinde yazdığını söyledi. Bettel, "tezin daha farklı yazılabileceğini" kabul etti.
Bettel'in o zamanki araştırma yöneticisi Etienne Criqui de bazı bölümlerin internetten alınmış olabileceğini ancak o dönemde öğrencilere bilimsel metotlar hakkında çok fazla şey öğretilmediği için durumun farklı olduğunu savundu.
Criqui, intihalleri tespit edecek teknik araçların geçmişte geliştirilmemiş olduğunu belirtti. (AA)
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