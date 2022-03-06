İddialara göre Apple, 'Mac Studio'yu geliştiriyor! 'Apple Studio Display' de gündemde

Peek Performance sloganıyla 8 Mart'ta bir etkinlik düzenlemeye hazırlanan Apple, şimdilerde Mac Studio iddiasıyla gündemde.

"APPLE, MAC STUDIO'YU GELİŞTİRİYOR"

Mac Studio iddialara göre Mac mini ve Mac Pro'nun arasında yer alacak. Ancak esas olarak Mac mini üzerine kurulu olduğu öne sürülen bu ilginç mini bilgisayar, çok daha güçlü bir donanıma sahip olacak. Geliştirilmekte olan iki versiyonu olduğu söylenen Mac Studio'nun bir versiyonu, 2021 MacBook Pro modelleri ile tanıtılan M1 Max yongasını kullanırken, diğeri M1 Max'ten daha güçlü olacak Apple Silicon tabanlı bir yonga kullanacak. Ürün, profesyonel kullanıcılara yönelik olacak.

Tabii rapordaki iddiaların bu yönde olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda var. Yani Apple tarafından yapılmış herhangi bir duyuru yok. Fakat eğer Mac Studio geliştirilme aşamasındaysa Apple çok yakında Mac Studio'yu görücüye çıkarabilir.

APPLE STUDIO DISPLAY İDDİASI DA VAR

Öte yandan Apple'ın 7K çözünürlüğe sahip "Apple Studio Display" üzerinde çalıştığı da öne sürülüyor. Ekranın ayrıca özel bir Apple Silicon tabanlı çipe sahip olması bekleniyor. Ancak Mac Studio gibi çıkış tarihi gibi bazı ayrıntıları belli değil.

