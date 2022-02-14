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  4. İddianame kabul edildi! Sedef Kabaş hakim karşısına çıkacak

İddianame kabul edildi! Sedef Kabaş hakim karşısına çıkacak

14.02.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedef Kabaş hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Kabaş, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İddianame kabul edildi! Sedef Kabaş hakim karşısına çıkacak

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlanmıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 10 sayfalık iddianamede, Kabaş’ın zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle ’Cumhurbaşkanına hakaret’ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri dolayısıyla ise ’kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan 4 yıl 1 aydan 11 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianame, gönderildiği İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüpheli Kabaş, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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