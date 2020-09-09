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İddianamede detaylar ortaya çıktı! Eskortları darp edip paralarını almışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 18:50 | Son Güncelleme

İzmir'de, organize suç örgütü kurmak suçu dahil olmak üzere 25 farklı suçtan aranırken Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te İnterpol birimlerince yakalanan Serkan Kurtuluş'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik dosyanın iddianamesinde, eskort olarak görev yapan 3 kadının tehdit edilerek, paralarının alınması da yer aldı.

İddianamede detaylar ortaya çıktı! Eskortları darp edip paralarını almışlar

Geçen günlerde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yakalanan Serkan Kurtuluş'un liderliğini yaptığı örgüte ilişkin hazırlanan 322 sayfalık iddianamede, İzmir'de eskortluk yapan 3 kadının tehdit edilerek, paralarının alındığı da yer aldı. İddianameye göre; eskort olarak çalışan R.A., S.A. ve F.K., aynı evde kalıp, kendi kazançlarını sağladı. Kadın ticareti yaptığı öne sürülen A.İ., S.A.'yı telefonla arayop, R.A. ve F.K.'nın kendisinden faizle para aldığını söyledi ve para istedi. S.A. isteğini geri çevirince İ.A., bu kez de borç verdiğini iddia ettiği iki kadını tehdit etmeye başladı. Tehditlerden korkan S.A., A.İ.'ye 2 bin TL gönderirken, bir müddet tehditler kesildi.

Bir süre sonra yeniden para isteyen A.İ.'ye, S.A. 1000 TL daha göndermesine rağmen tehditler devam etti. A.İ.'nin, annesini ve kardeşini öldürmekle tehdit etmesi üzerine S.A., tanıdık aracılığıyla tutuklu örgüt üyesi Cenk Yılmaz'dan (35) yardım istedi. 500 TL karşılığında durumu halledebileceğini söyleyen Yılmaz, parayı aldıktan sonra A.İ.'den üç kadını tehdit etmemesini istedi.

'ŞİKAYETÇİ OLURSAN ZARAR GÖRÜRSÜN'

Ancak bu kez de Yılmaz kadınlardan para istemeye başladı. Yılmaz, araba kiralayacağını söyleyerek S.A.'dan 7 bin 500 TL talep etti. Rakamın çok olduğunu belirten S.A., ödemeyi taksitle yapabileceğini söyledikten iki gün sonra Yılmaz ve bir başka tutuklu örgüt üyesi Kadir Çetmi (34), kadınların yaşadığı eve geldi.

İddianamede yer alan ifadelere göre iki örgüt üyesi eve sık sık gidip gelmeye başlarken, Yılmaz ve F.K. arasında yakınlaşma oldu. Bir süre sonra Yılmaz, S.A.'ya şiddet uygulamaya başlarken, F.K.'nin de eskortluk yaparak kazandığı parayı aldı. S.A. ifadesinde, tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirterek, "Ben, Yılmaz, Çetmi ve F.K., Menderes'teki çiftlik evine gittik. Orada Çetmi ve Yılmaz kavga etti. Ardından Çetmi orada kalırken biz İzmir'e dönmek üzere yola çıktık. Yılmaz yolda, Kadir ile benim yüzümden kavga ettiğini öne sürerek 20 bin TL istedi. Ödemezsem de yüzüme zarar vereceğini, F.K.'nin yaşı küçük olması sebebiyle şikayet edeceğini söyledi. Ben de kendisine 3 bin TL daha verdim. Hem Cenk hem de Kadir, devletin içinde adamlarının olduğunu eğer şikayetçi olursam benim zarar göreceğimi söylediler. Arkadaşıma gittiğim bir gece de evime gelerek eşyalarımı almışlar" dedi.

S.A. ayrıca, kendisine ait olan cipin, Cenk Yılmaz tarafından elinden zorla alındığını söylediği de iddianamede yer aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Yılmaz ve Çetmi ise kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Yılmaz verdiği ifadede, "S.A., A.İ. tarafından tehdit edildiğini ve bu sorunu çözmem durumunda 18 bin TL vereceğini söyledi. Bunu kabul etmedim ve A.İ.'yi insanlık namına uyardım. Çetmi ve beni evine kendisi davet etti. Birkaç kez daha gidince yanında çalıştırdığı kızlar bana güvendi ve kurtulmak için yardım istedi. İki kızı evden alarak evlerine yolladım. S.A. bunun üzerine R.A.'nın uygunsuz fotoğraflarını intikam amaçlı sosyal medyada yayınladı. Kızlar gittikten sonra zor durumda olduğunu söylüyordu ve parça parça 5 bin TL borç para verdim. Eşyalarını ve cep telefonunu zorla almadık. Çiftlik evine de hiç götürmedik. Arabasını da zorla elinden alıp, devlet içinde adamlarımız var gibi şeyler de söylemedik" dediği iddianamede yer aldı.

Çetmi de hakkındaki suçlamaları reddetti.

Öte yandan ekiplerin yaptığı araştırmalarda, S.A.'nın kullandığı siyah cipin, MHP Urla Başkanı İsmail Taşoku'na yapılan silahlı saldırıda kullandığı da iddianamede yer aldı.

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