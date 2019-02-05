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İddianameleri tamamlanan Palu ailesi hakkında kamu davası açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’de 11 yıl önce Meryem ve Melike Tahnal adlı anne ve kızın kaybolması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 6 kişi hakkında hakkında iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı.Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında meydana gelen Meryem ve Melike Tahnal adlı anne ve kızın kaybolmasıyla ilgili tekrar açılan dosyada tutuklanan şahısların iddianameleri tamamlandı.

Kocaeli’de 11 yıl önce Meryem ve Melike Tahnal adlı anne ve kızın kaybolması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 6 kişi hakkında hakkında iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında meydana gelen Meryem ve Melike Tahnal adlı anne ve kızın kaybolmasıyla ilgili tekrar açılan dosyada tutuklanan şahısların iddianameleri tamamlandı. Körfez Başsavcılığı, Palu ailesi fertleri için Meryem ve Melike Tahnal’ın öldürülerek gömülmesi olayı hakkında aile hakkında ’kasten adam öldürme’ suçundan yakalama kararı çıkarttı. Çıkartılan karar üzerine harekete geçen Kocaeli Cinayet Büro ekipleri, Palu ailesi fertlerini gözaltına aldı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu, ailesinin damadı Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu mahkemece serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezleke Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan inceleme sonrasında şahıslar hakkında kamu davası açılarak iddianameleri tamamlandı. Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan şahıslardan Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal’ı, ’Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek’, Meryem Tanhal’a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tanhal’ı hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, İsa Palu hakkında kız kardeşi Meryem Tahnal’ın Tuncer Ustuel tarafından tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek suçuna yardım, Meryem Tahnal’a ait banka kartını izinsiz kullanmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüphelilerden Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçükken suça sürüklenen Fatih Palu hakkında Meryem Tahnal’ın Tuncer Ustael tarafından ‘tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme suçuna yardım ve cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmaları talebi ile Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı.
Meryem Tanhal’ı öldürdüğü iddia edilen Tuncer Ustael’in, Meryem Tanhal’ın oğlu R.T.T., kendi oğlu E.S.U. ve kızı Z.U.’ya yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülüyor. Meryem Tanhal’ın kızı Melike Tanhal’ın ölümü ile ilgili alınan ifadeler ise Sakarya Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

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