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İddiası büyük: Sony Alpha 1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

27.01.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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İddiası büyük: Sony Alpha 1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Sony, yeni fotoğraf makinesi Sony Alpha 1'i resmen lanse etti. Markanın en güçlü modeli olarak karşımıza çıkan aynasız fotoğraf makinesi Sony Alpha 1, 8K video da çekebiliyor. Sony Alpha özellikleri kadar, fiyatı ile de dikkat çekiyor.

Sony aynasız fotoğraf makineleri ile sektör içinde ilgi çekmeyi başaran markalardan biri. Japon firma şimdi markasının belki de en güçlü ve en iddialı profesyonel fotoğraf makinesini tanıttı. Bu amiral gemisinin adı ise; Sony Alpha 1.

SONY ALPHA 1: SONY'NİN EN GÜÇLÜSÜ

Sony Alpha 1, 50,1 megapiksellik Exmor RS CMOS tam kara çekim sensörüne sahip. Model gücünü ise iki adet yeni Bionz XR görüntü işlemcisinden alıyor. Sony Alpha 1, saniyede 30 fotoğraf çekimi yapabiliyor. Makine beş eksenli, gövde içi görüntü sabitleme ve 100–32.000 standart ISO aralığı sunuyor (fotoğraflar için 50–102.400'e genişletilebilir). Daha önce söylediğimiz gibi Alpha 1, 8K video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Ancak bu çözünürlükte kare hızı 30 fps olarak karşımıza çıkıyor. 4K çözünürlükte ise 60 fps ve 120 fps değerinde videolar çekilebiliyor. İsteyen kişiler, 16 bit RAW çekimler de yapabiliyor.

Sony Alpha 1 özellikleri

Sony'e göre Alpha 1, otomatik odaklama ve pozlama tarafında da en iyi özelliklere sahip. Ayrıca unutmadan söyleyelim; Sony Alpha 1'de 240 Hz'lik elektronik OLED bir vizör bulunuyor ve Sony'e göre bu vizör, dünyada ilk kez Alpha 1'de yer alıyor. Şimdi gelelim Sony Alpha 1'in en can alıcı kısmına, yani fiyatına.

Sony Alpha 1 fiyatı

SONY ALPHA 1 FİYATI

Sony Alpha 1 için Sony, 6.500 dolarlık bir fiyat etiketi belirlemiş durumda. Sony Alpha 1 profesyonel fotoğraf makinesi, Sony'nin açıklamasına göre mart ayından itibaren satışa sunulmaya başlanacak.

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