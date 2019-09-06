İdeal okul çantası nasıl olmalı

Sağlıklı bir omurga için iki unsura dikkat edilmesi gerektiğini belirten Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hilal Börekçi, “Birincisi onu korumamız ve ekonomik kullanmamız, ikincisi ise önleyemeyeceğimiz bazı omurga hastalıklarının erken dönemde farkına varmamızdır” dedi.

Yeni bir eğitim-öğretim yılı daha başlarken, ‘ideal bir okul çantası nasıl olmalı’, ‘çocuklar çantalarını taşırken nelere dikkat etmeli’ gibi sorular da gündeme geliyor. Sırt çantası en iyi tip okul çantası gibi gözükse de, yanlış kullanıldığında veya ağır oldukları zaman omurgayı oluşturan kemik, kaslarda ve eklemlerde zorlanmayla sırt ve bel ağrısına sebebiyet verebiliyor.

Okul çantasının, sırtta ve omuzlarda ağrıya neden olmayacak ağırlıkta olması gerektiğinin altını çizen Dr. Hilal Börekçi, “12 yaşından küçük olan çocukların 4; 12-15 yaş arası çocukların da 5 kilograma kadar olan çantaları taşıyabileceğini söyleyebiliriz. Çocuğunuzun ağırlığının en fazla yüzde 10’u kadar olan yükü çantaya koymalısınız. Ağır çanta çocuğu arkaya doğru çeker, bunu dengelemek için çocuk kalçalarından öne doğru eğilir. Hareket sırasında kamburluk artar, bel düzleşir ve omurgaya aşırı yük biner. Bu da dengesizliğe yol açar ve çocuğun kolaylıkla düşüp yaralanmasına sebep olabilir” diye konuştu.

Solyoza davetiye çıkarabiliyor

Doğru taşıma şekli hakkında bilgiler veren Dr. Hilal Börekçi, çantayı tek taraflı taşımanın skolyoz gibi kalıcı hastalıklara davetiye çıkardığını ifade ederek şöyle konuştu:

“En doğru taşıma şekli her iki omuza eşit yük düşecek şekilde sırtta taşımadır. Çantayı tek taraflı taşımak skolyoz gibi kalıcı postür bozukluklarına sebep olmaz, ama omurgaya binen yüklerin eşit olmaması omurga yaralanmasına ve dengesizliğe sebebiyet verebilir. Bunun dışında çantanın yapısı da mühim olan bir diğer konudur. Çantanın ilk önce omuza oturması gerekiyor. Askı kısmının yumuşak ve geniş olması, çocuğun rahat taşıması ve muhtemel ağrılara maruz kalmaması açısından önemlidir. Dar ve sıkı askılar, omuz çevresinde sinir ve damarlara bası yapıp kan dolaşımını bozabilir, sinir yaralanmasına, ellerde ve kollarda uyuşukluk ve kuvvet kaybına sebep olabilir. Göğüsten ve kalçalardan geçen askılar çantadaki ağırlığın vücuda eşit bir şekilde dağılmasını sağlar ve daha düzgün bir duruşa teşvik edebilir. Ayrıca askıların gerginliği yeterli olmalı ve çantanın üst kenarının omuz hizalarına yakın olması gerekir. Gevşek askılı ve çok düşük olan çantalar sırta binen yükü daha da arttırır.”

Çanta içi düzene dikkat

Çanta kullanımında bir diğer önemli hususun içini yerleştirilme şekli olduğuna değinen Dr. Hilal Börekçi, “Ağırlığı orantılı bir şekilde dağıtmak için en ağır malzemeyi sırta en yakın bölgeye koymalı, daha hafif olanlarını da çantanın ön kısmına doğru sıralayarak yerleştirmelisiniz. Çocuklar her ne kadar sırt ağrıları yaşamak için genç gibi görünse de yüzde 25-30 oranında okul çağı çocuğunun bel ve sırt ağrısı çektiği bilinmektedir. Sırt çantası taşımak günlük işlerin bir parçasıdır ve dikkatli bir seçim yapılmaz ve doğru kullanılmaz ise bel ve sırt ağrılarının önemli bir nedeni olabilir. Ebeveynlerin 8-12 yaş arasındaki çocuklarının omurgalarını sık sık kontrol etmeleriskolyoz, kifoz ve lordoz hastalıklarının erken tespitini sağlayacaktır. Normalduruşa yandan baktığımız zaman hafif bir kamburluk durumu (buna kifoz denir) v ebelimizde ise hafif çukur bir görünüm (buna lordoz denir) bulunur. Vücudumuzdabu eğrilerin artması veya azalması durumda duruş bozukluğu gibi birçok problemile karşılaşabiliyoruz.Ek olarak omurgaya arkadan bakıldığında bir eğri görülüyor ise buna da ‘skolyoz’ denir” ifadelerini kullandı.

