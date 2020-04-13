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İdeal penis boyu ne kadar olmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2020 18:05 | Son Güncelleme

Cinsellik konusunda tecrübe yaşamadıysak, penis boyumuzun sağlıklı ilişki yaşamak için yeterli olup olmadığını sorgularız. Uzmanlar bizi rahatlatsa da çeşitli etkenler bu cevapları yetersiz bulmamıza sebep olur. Dolayısıyla ideal penis boyu konusunda araştırma yapmaya başlarız. Kendimizi sürekli olarak başka kişilerle karşılaştırmaya başlarız.

İdeal penis boyu ne kadar olmalı?

Cinsellik bilinmezliklerle dolu bir dünya… Bizler de bu dünyanın içerisinde kendi yolumuzu bulmaya çalışan yolcularız. Toplumsal normlar özellikle erkeğin üzerinde büyük baskı oluşturur. Cinsel ilişki konusunda deneyim sahibi olmadan önce sürekli olarak aklımızın bir köşesinde dönüp duran sorulardan birisi; “İdeal penis boyu ne kadar olmalı?” şeklindedir. Bize verilen yanıtlar ne kadar bilimsel olursa olsun zaman zaman bizi tatmin etmiyor. Ancak çoğu kez endişelerin yersiz olduğunu anlayabiliyoruz.

İDEAL PENİS BOYU KAÇ CM’DİR?

Uzmanlar cinsellik konusunda pek çok araştırma yaparlar. Bu araştırmalardan birisi de sağlıklı cinsel ilişki için ideal penis boyu kaç cm olmalı sorusunu yanıtlamak üzerinedir. Uzman ürologlar, erekte halde olmayan penis boyunun 9 cm, ereksiyon sonrasında ise 13.12 cm uzunluğunda olmasının gerektiğine dikkat çekiyorlar. Dolayısıyla erekte olduktan sonra verilen ölçüler içerisinde bir penisiniz varsa ideal penis boyuna sahipsiniz.

PENİS BOYU İLE HAZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hepimiz yaşadığımız ilişkiden haz almayı ve unutulmaz anlar yaşamayı isteriz. Zevk almanın genellikle fiziksel özelliklerle alakalı olduğunu düşünürüz ancak bunun doğru olmadığı yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı.

İlişki sırasında yaşayacağınız hazzın miktarı çoğu kez penis boyuna bağlı sanılıyor. Bu, doğru bilinen yanlışların başında geliyor. Hem erkek hem de kadın tarafında alınan zevkin boyutu tamamen sizinle alakalı olarak gelişiyor. Cinsel ilişki sırasında yaşanan vajinal orgazmın aslında klitoris denilen bölge kaynaklı olduğunu söyleyen uzman doktorlar, bunun penis boyutu ile ilgisinin çok az olduğunu dile getiriyorlar. Vajinanın ilk 3-4 cm’lik kısmındaki klitoral sinirlere temas ederek partnerinize haz dolu anlar yaşatabilirsiniz.

PENİS BOYUMUZU KIYASLAMAKTAN VAZGEÇMELİYİZ

Erkekler, pek çok sebepten dolayı kendi penis boylarını yetersiz bulabilir. Bu da onları ideal penis boyu konusunda cevap aramaya iter. Toplumsal normlar, izlenen cinsel içerikli filmler, çevresel etkenler bu nedenlerin başında gelebilir. Uzmanlar son yıllarda cinsel içerikli filmlerin erkekleri çok fazla etkilediğini söylüyor.

Filmlerde görülen aktörlerin penisleri ile kendi penisinin boyunu karşılaştıran erkek, gördüğüne ulaşmak için sağlıksız yolları deniyor. Bu tip nedenlerle ürologlara çok sayıda başvuru olduğunun altını çizen uzmanlar, boyut konusunda takıntılı olmanın yersiz olduğunu dile getiriyorlar.

PENİS BOYU AMELİYAT İLE DEĞİŞTİRİLİYOR

Doktorlar, penisin boyunun ideal olandan küçük olması durumunda yalnızca ameliyat ile müdahale edildiğini, farklı yöntem ile soruna çözüm getirilemeyeceğini belirtiyor. Büyütme, kalınlaştırma gibi ameliyatlar günümüzde yapılıyor ancak bunların da bir sınırı var. Penis boyu en fazla 2 cm kadar büyütülebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
penis boyu cinsellik

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