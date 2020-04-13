Cinsellik bilinmezliklerle dolu bir dünya… Bizler de bu dünyanın içerisinde kendi yolumuzu bulmaya çalışan yolcularız. Toplumsal normlar özellikle erkeğin üzerinde büyük baskı oluşturur. Cinsel ilişki konusunda deneyim sahibi olmadan önce sürekli olarak aklımızın bir köşesinde dönüp duran sorulardan birisi; “İdeal penis boyu ne kadar olmalı?” şeklindedir. Bize verilen yanıtlar ne kadar bilimsel olursa olsun zaman zaman bizi tatmin etmiyor. Ancak çoğu kez endişelerin yersiz olduğunu anlayabiliyoruz.

İDEAL PENİS BOYU KAÇ CM’DİR?

Uzmanlar cinsellik konusunda pek çok araştırma yaparlar. Bu araştırmalardan birisi de sağlıklı cinsel ilişki için ideal penis boyu kaç cm olmalı sorusunu yanıtlamak üzerinedir. Uzman ürologlar, erekte halde olmayan penis boyunun 9 cm, ereksiyon sonrasında ise 13.12 cm uzunluğunda olmasının gerektiğine dikkat çekiyorlar. Dolayısıyla erekte olduktan sonra verilen ölçüler içerisinde bir penisiniz varsa ideal penis boyuna sahipsiniz.

PENİS BOYU İLE HAZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hepimiz yaşadığımız ilişkiden haz almayı ve unutulmaz anlar yaşamayı isteriz. Zevk almanın genellikle fiziksel özelliklerle alakalı olduğunu düşünürüz ancak bunun doğru olmadığı yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı.