IDEF 2019 Fuarı sonrası askeri araçların dönüş yolculuğu görüntülendi

14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF-19) görücüye çıkan aralarında zırhlı paletli yerli üretim araçların da olduğu savunma araçlarının dönüş yolculuğu görüntülendi.

Büyükçekmece TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde 4 gün boyunca gerçekleştirilen 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF-19) dün kapılarını kapatmıştı. Fuarda aralarında büyük zırhlı araçların da olduğu yerli üretim birçok ürün sergilenmişti. Yoğun katılımın olduğu fuarda sergilenen araçlar, TÜYAP’tan tırların üstüne yüklenerek taşındı. Aralarında paletli araçların da bulunduğu tonlarca ağırlıktaki askeri araçların yine askeri eskort eşliğindeki yolculukları görüntülendi.



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