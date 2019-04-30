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İDEF’19’da milli hava ve kara araçları ile milli uydu sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:30 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen 14.

İstanbul’da düzenlenen 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’19’da milli hava ve kara araçları vitrine çıktı. Araçların yanı sıra milli İHA ve SİHA ile milli uydu Göktürk-2 de görücüye çıktı. Yeni nesil milli avcı “Songar” ise katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
İstanbul Beylikdüzü TÜYAP’ta düzenlenen 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’19’da TUSAŞ tarafından hazırlanan ATAK-2 Ağır Sınıf Taarruz helikopterinin tam boy modeli fuarda katılımcılar için sergilendi. ATAK-2’nin yanı sıra milli obüs olan “Fırtına”, milli tanklar ile milli hava araçları, “Hürjet”, “Hürkuş” ve yerli İHA ve SİHA araçları görücüye çıktı. Yoğun ilgi gören milli kara ve hava araçlarının yanı sıra milli uydu “Göktürk-2” de sergilendi.

Yeni nesil milli avcı drone “Songar” da görücüye çıktı
Asisguard firması tarafından geliştirilen ve çeşitli komutlarla yönlendirilen 6 minik droneli avcı olarak bilinen milli silahlı insansız hava aracı “Songar” da görücüye çıktı. Drone hakkında bilgi veren Ayhan Sunar, “Songar öz Türkçe’de şahin anlamına geliyor. Fuarda 10 adet katılımda bulunduğumuz üründen yenilikçi 4 ürünümüzden biridir. Songar da insansız sistemlerimizden ilk özelliği taşıyan iki ürünümüzden biridir. Songar mikro kamikaze, saldırı dronemizdir. Songar 2 bin 800 irtifaya kadar yükselebilen 10 kilometre yarıçaplı bir alanda uçabilen üzerinde 200 adet mermi taşıyabilen gördüğü görüntüyü eş zamanlı olarak aynı anda yerde kullanabilen operatöre aktarabilen dolayısıyla riskleri yukarıdan görüp gerektiğinde 500 ve 700 metre gibi silahın etkili menzili içinde konum alıp tehdidi etkisiz hale getirebilecek bir sistemdir. Stabilizasyon mekanizması yerli ve uluslararası patent başvurusunu yaptığımız dünyada bir ilk özelliğini taşıyor. Testlerini yaptık ve büyük bir başarı elde ettik” dedi.

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