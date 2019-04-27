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"IDEX'te yaklaşık 130 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:28 | Son Güncelleme

DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır: - "Dental alanda dünyanın en büyük üçüncü fuarı olan IDEX’te bu yıl yabancı ziyaretçi rekoru kırdık. IDEX 2019’da yaklaşık 130 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti" - "130 milyon dolarlık ticaret hacmi, yabancıların Türk ekonomisine ve Türk dental sektörünün son teknoloji ürünlerine duyduğu güvenin açık göstergesi"

İSTANBUL (AA) - Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) ve CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık’ın organize ettiği etkinlikte bu yıl yaklaşık 130 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirildi.

DİŞSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, 500 milyon dolar büyüklüğündeki ağız ve diş sağlığı ekipmanları sektörü aralıksız büyümesini sürdürüyor. Yıllık ihracatını son iki yılda yüzde 8’den 15’e çıkaran dental sektörü, 60 ülkeden 3 bin 120 yabancı iş insanını IDEX 2019’da ağırladı.

DİŞSİAD ve CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık’ın organize ettiği dev etkinlikte bu yıl yaklaşık 130 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirildi. Çin, Brezilya, Kore ve Pakistan ilk kez ülke pavyonu kurdu.

- “Yabancı ziyaretçi rekoru kırıldı”

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, IDEX’te bu yıl yabancı ziyaretçi rekoru kırıldığını belirterek, “3 binin üzerinde yabancı ziyaretçi dahil toplamda 26 bin iş insanını İstanbul’da ağırladık. Yabancı ziyaretçi sayısındaki artış hem katılımcılarımızı hem de bizleri mutlu etti. 130 milyon dolarlık ticaret hacmi, yabancıların Türk ekonomisine ve Türk dental sektörünün son teknoloji ürünlerine duyduğu güvenin açık bir göstergesi. Özellikle yerli üretim ve ihracat özelinde 2023 hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Sektörümüz gelecek dört yılın sonunda iki kat büyüme kaydedecek.” ifadelerini kullandı.

IDEX’in dental alanda dünyanın en büyük üçüncü uluslararası etkinlik olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

“Her şeyden önce yabancı misafirlerimize Türk dental sektörünün geldiği noktayı birebir ve yerinde aktardığımız tek platform bu fuar. Daha fazla yerli üretim ve ülkemizin toplam ihracatına daha fazla katkı vermek için kendimizi iyi anlatmamız gerekiyor. Bu yıl bu hedefimizi bir adım ileri taşıdığımızı düşünüyorum. Gelecek yıl IDEX’te en az 5 bin yabancı iş insanını ağırlamak için çalışmalarımıza şimdiden başladık. Yurt dışı fuarlara düzenli katılım ve kendimizi yabancı pazarlarda doğru anlatmak Türk dental sektörünün, yerli üretimin ve ihracatımızın artması anlamına geliyor.”

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DİŞSİAD

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