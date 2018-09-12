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İdib'den kaçan Suriyeliler, Türk gözlem noktası yakınına yerleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

RUSYA ve Esad rejiminin saldırılarına maruz kaldıkları İdlib'deki evlerini terk eden Suriyeliler, Sarman kasabası yakınlarındaki Türk gözlem noktasının bulunduğu zeytinlik ile boş araziye yerleşerek yaşam mücadelesi veriyor.

İdib'den kaçan Suriyeliler, Türk gözlem noktası yakınına yerleşti

İDLİB (Suriye), (DHA)- RUSYA ve Esad rejiminin saldırılarına maruz kaldıkları İdlib'deki evlerini terk eden Suriyeliler, Sarman kasabası yakınlarındaki Türk gözlem noktasının bulunduğu zeytinlik ile boş araziye yerleşerek yaşam mücadelesi veriyor.
Son günlerde rejim ve Rusya'nın karadan ve havadan bombaladığı İdlib'deki evlerini terk eden aralarında çocukların da bulunduğu Suriyeli aileler, kentin güneyindeki Sarman kasabası yakınlarına göç etti. Suriyeli aileler, Türk gözlem noktasının bulunduğu bölgedeki zeytinlik ile boş araziye kurdukları çadırlarda barınıyor. Türk gözlem noktasının yakınında kendilerini güvende hissettiklerini belirten Suriyeliler, göçe zorlandıklarını ve bulundukları alanda kötü şartlarda olduklarını ifade etti.

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İdib'den kaçan Suriyeliler, Türk gözlem noktası yakınına yerleştiİdib'den kaçan Suriyeliler, Türk gözlem noktası yakınına yerleştiİdib'den kaçan Suriyeliler, Türk gözlem noktası yakınına yerleştiİdib'den kaçan Suriyeliler, Türk gözlem noktası yakınına yerleşti

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