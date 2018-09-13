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İdil Biret tedavi gören çocuklar yararına konser verecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.09.2018 17:10 | Son Güncelleme

İdil Biret tedavi gören çocuklar yararına konser verecek

İZMİR (AA) - Piyanist İdil Biret, tedavi gören çocuklar yararına 3 Kasım'da konser verecek.

Tedavi gören çocuklara yönelik hazırlanan projenin Sanat Koordinatörü Nilüfer Güzel yaptığı açıklamada, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneğinin öncülüğünde, İzmir'de yaşayan hasta çocuklar yararına piyanist İdil Biret'in konser vereceğini belirtti.

Güzel, hastalıkla mücadele eden minik yüreklerin daha iyi koşullarda tedavi olmasını amaçladıklarını ifade ederek, "Hastalığa yakalanan çocuklara sahip çıkmak adına bir farkındalık yaratmak hepimiz için bir insanlık göreviydi. Şimdi ufacık çocuklar umut bekliyor." dedi.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan da tanı ve tedavisi devam eden çocukların sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak istediklerini ifade etti.

Ozan, "Her nota bir umut her kitap bir hayattır." diyerek, konsere gelen kişilerin bir kitap getireceğini ve bu kitaplarla çocuklar için bir kütüphane yapacaklarını ifade etti.

Konser, Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 3 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk konser tedavi

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