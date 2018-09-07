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İdil Biret'ten genç müzisyenlere tavsiyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Piyanist İdil Biret: - "Yaptıkları işi sevdikleri için yapsınlar. 'Ben bundan meşhur olacağım' demesinler. Bu hakikaten çok sevdiğimiz, zevk aldığımız bir şey olarak yapılmalı. Bu konuda amatör ruha sahipseniz çalışmalarınız tamamıyla profesyonel olmalı" - "Benim en çok endişe ettiğim şey kolaya kaçmak. Kolaya kaçmamak lazım. Kalitesiz müziklerden zevk almak bilmiyorum ne dereceye kadar insana zenginlik, ruh zenginliği getirir"

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, genç müzisyenlere "Meşhur olacağım" demeden, amatör bir ruh ve profesyonel çalışmayla işlerini severek ve zevk alarak yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nin (AIMA) piyano "master class" (usta sınıfı) programı kapsamında ders vermek için Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Alibey (Cunda) Adası'na gelen İdil Biret, AA muhabirine, klasik müziğin dünyadaki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biret, ailesinde hemen herkesin amatör müzisyen olduğunu, daha 2,5 yaşındayken annesinin piyano çaldığını hatırladığını belirterek, ona rağmen aileden kimsenin müziği meslek olarak seçmediğini, bunu ilk kendisinin yaptığını söyledi.

Öğrenci yetiştirmek için aslında uzun seneler birlikte çalışmak gerektiğini vurgulayan Biret, "Ben maalesef bunu yapamadım çünkü kendi yaptığım işler çok zaman alıyor. Plaklar, konserler ve başka yazı çalışmaları çok zaman aldığı için hakikaten bu şekilde bir talebem olmadı ama genç virtüöz arkadaşlarımla beraber olmak, onlara bir dereceye kadar yardım etmek müzikal konularda hakikaten benim için çok büyük bir zevk ve kazanç aynı zamanda." diye konuştu.

- "Saatlerce çalışmak ve düşünmek"

Biret, klasik müziğin genç yeteneklerine şu tavsiyelerde bulundu:

"Yaptıkları işi sevdikleri için yapsınlar. 'Ben bundan meşhur olacağım' demesinler. Bu bugün geçerli olamaz çünkü yalnız Çin'de milyonlarca müzisyen, özellikle piyanist var. Bu hakikaten çok sevdiğimiz, zevk aldığımız bir şey olarak yapılmalı. Bu konuda amatör ruha sahipseniz çalışmalarınız tamamıyla profesyonel olmalı. Hiçbir zaman en ufak bir şeyi affetmemek lazım. Kendinde yanlış bir şey yaparsa hemen onu düzeltmek lazım. Bu demektir ki saatlerce çalışmak ve düşünmek gerekir."

- "En çok endişe ettiğim şey kolaya kaçmak"

Biret, insanın her zaman yeni şeyler keşfettiğini, hiç olmayacak bir renk ve nüansın yeni ufuklar açabildiğini vurgulayarak, insanların birbirinin fikirlerinden karşılıklı zenginleştiklerini vurguladı.

Biret, sözlerini şöyle tamamladı:

"Klasik müzik maalesef dünyada krizde ancak Uzak Doğu'da çok büyük rağbet görüyor. Yalnız Çin'de milyonlarca piyanist olduğundan bahsediyorlar. Bu da hem güzel hem de korkutucu çünkü genç yeni yetişen nesiller için bu şekilde bir şeye varmak son derece güç ama benim en çok endişe ettiğim şey kolaya kaçmak. Kolaya kaçmamak lazım. Kalitesiz müziklerden zevk almak bilmiyorum ne dereceye kadar insana zenginlik, ruh zenginliği getirir."

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AİMA Ayvalık Balıkesir İdil Biret Klasik Müzik piyanist

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