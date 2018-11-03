İdil Biret'ten hasta çocuklar yararına konser

İZMİR (AA) - Dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı İdil Biret, hasta çocuklar yararına konser verdi.
İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği ev sahipliğinde, "Her Nota bir Umut" projesi kapsamında Biret, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) konser verdi.
Konserin girişinde davetlilere farkındalık oluşturmak amacıyla yüz maskesi dağıtıldı.
Konser öncesi konuşma yapan projenin sanat danışmanı Karşıyaka Belediyesi Konservatuvarı piyano eğitmeni Nilüfer Güzel, katılımcılara yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan da konserin gelirinin, İzmir'de ikamet eden hasta çocuklar, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi ve Kemik İliği Nakil Merkezi yararına kullanılacağını kaydetti.
Biret'in performansı katılımcıların büyük beğenisini topladı.
Bu arada alanın dolması üzerine bazı vatandaşlar konseri dışarıda kurulan ekranda izledi.
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