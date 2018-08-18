İdil Fırat bekarlığa veda etti

Önceki akşam Alaçatı Hacı Memiş’te bir mekanda 14 kişilik yer ayırtan İdil Fırat, arkadaşları ile eğlendi. Mekanın kapısına kendi özel arabası ile gelen Fırat gazetecileri görünce aşağı inmedi. Ön kapı yerine arka kapıdan mekana giren Fırat ile arkadaşları üç saat eğlendi.

HIZLA UZAKLAŞTI

Çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere görüntü alınmaması için mekanın kapısına çekilen aracın kapısı açıldıktan sonra mekan korumaları ellerini havaya kaldırarak fotoğraf çekilmesi engellendi. Arabaya binen Fırat, hızla uzaklaştı.



