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İdil Kültür Merkezi’ne DHKP/C operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 15:38 | Son Güncelleme

İdil Kültür Merkezı’ne yapılan DHKP/C operasyonu kapsamında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

İdil Kültür Merkezı’ne yapılan DHKP/C operasyonu kapsamında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallerin ele geçirildiği operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen DHKP/C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şişli’de bulunan İdil Kültür Merkezi’ne operasyon düzenlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde aranması bulunan şahısların yakalanması ve örgütün merkez komitesi ile yapılan şifreli yazışmaların ele geçirilmesine yönelik dün akşam 19.30 sıralarında gerçekleşen operasyon kapsamında Bergün V., Sultan G, Tuğçe T. yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallerin ele geçirildiği operasyon anı ise polis kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin çelik kapıları özel bir cihazla kestiği ve bazı odalara bu şekilde girdiği görülüyor.

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