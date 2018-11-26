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İdilli Vadisi'nde, sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:34 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki İdilli Vadisi, sarı ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlarıyla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki İdilli Vadisi, sarı ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlarıyla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor. İslahiye'ye 7 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları eteklerindeki İdilli Mahallesi'ni içine alan vadideki bitki örtüsü sonbahar ile farklı renklere büründü. Vadideki yol ve dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğa gezginleri, fotoğrafçılar ve kent hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler geldikleri vadide yürüyüş yaparak sonbaharın keyfini çıkarıyor.

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