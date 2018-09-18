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İdlib Anlaşmasına Şam ve Muhaliflerin Tepkisi

18.09.2018 17:15 | Son Güncelleme

Suriyeli muhalifler İdlib konusunda Türkiye’yle Rusya arasında varılan anlaşmadan memnuniyetlerini ifade ettiler. Şam ise anlaşmayı memnuniyetle karşılasa da ülkenin her karış toprağını geri alma amacından vazgeçmiş değil

İdlib Anlaşmasına Şam ve Muhaliflerin Tepkisi

Suriyeli muhalifler İdlib konusunda Türkiye’yle Rusya arasında varılan anlaşmadan memnuniyetlerini ifade ettiler. Muhaliflere göre anlaşma İdlib’i kanlı bir saldırıdan korudu ve Devlet Başkanı Beşar Esat’ın bütün Suriye’yi alma amacını engellediğini kaydetti.

Şam anlaşmayı memnuniyetle karşılasa da ülkenin her karış toprağını geri alma amacından vazgeçmiş değil. Suriye’nin Lübnan büyükelçisi anlaşmanın Türkiye’nin isyancıları silahsızlandırma sözünü tutup tutamayacağını görme açısından test olduğunu kaydetti.

Özgür Suriye Ordusu’ndan Mustafa Sejari Reuters’a yaptığı açıklamada, “İdlib anlaşması sivillerin hayatlarını ve rejim tarafından doğrudan hedef alınmalarını korudu. Anlaşma Esat’ın Suriye’de tam kontrolü sağlama rüyalarını da gömdü” dedi.

Sejari bölgenin Özgür Suriye Ordusu’nun elinde kalmaya devam edeceğini belirtirken, rejimle destekçilerini Esat’ın iktidarına son verecek gerçek bir geçiş sürecine başlamaya zorlayacağını kaydetti.

Muhalefetin Suriye Müzakereler Komisyonu sözcüsü Yahya al-Aridi de Reuters’a yaptığı açıklamada, anlaşmanın hükümet güçlerinin haftalardır hazırlandığı saldırıyı durdurduğunu söyledi..

Yahya al-Aridi, saldırı senaryosunun en azından bir süreliğine devre dışı kaldığını, bunun sürekli olmasını umut ettiklerini de belirtti.

Suriye’nin Lübnan büyükelçisi ise hükümetinin Türkiye’ye yönelik güvensizliğine vurgu yaptı.

Ali Abdul Kerim, anlaşmayı Türkiye’nin uygulama kararlığının testi olarak gördüğünü kaydetti. Kerim, “Şimdi baskı altındalar ve inanıyorum ki deneyecekler” dedi. Kerim bununla birlikte, “Türkiye’ye güvenmiyoruz ancak bu gruplardan silahları alması Türkiye için yararlı olabilir. Türkiye bu sorumlulukla ilgilenebilir ve bu yararlı olabilir” dedi.

Anlaşma uyarınca askerden arındırılmış bölgenin Türk ve Rus güçler tarafından gözlemlenmesi bekleniyor. Ancak gerek Erdoğan gerekse de Putin radikal grupların nasıl ayırt edileceğini açıklamadı.

İdlib bölgesinin ne kadarının askerden arındırılmış bölge içinde yer alacağı da netleşmiş değil.

Rejim yanlısı Al-Watan gazetesi askerden arındırılmış bölgenin İdlib kentinin 15 km çevresinde olacağını kaydetti.

Gazeteye göre Suriye devlet kuruluşları da direnişçilerin bütün ağır silahlarını teslim etmesinin ardından İdlib’e yıl sonuna kadar dönecek.

Moskova’daki diplomatik kaynaklar, anlaşmayı reddeden grupların düşman olarak niteleneceğini de belirtiyor.

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