İdlib bir bayramda daha kederli sığınmacıları ağırlıyor

Rejimin son dönemde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı askeri yığınağa da değinen Kaddor, kamp halkının rejimin İdlib bölgesine operasyon düzenlemesinden endişe duyduklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan "Halep Ehli Kampı" müdürü Muhammed Kaddor, "Halk bayram hazırlığını, alışverişini yapıyor. Bazıları yeni bir şey alabiliyor. Diğerleri ikinci el pazarlara gidiyor. Kimsesi olmayanlar maddi durumları kötü olduğu için kamplardan çıkmazlar. Yetim çocuklar ve şehit aileleri ne bayram tatlısı ne çocukların elbiselerini alabilecekler.” dedi.

Beşşar Esed rejiminin saldırıları ve ablukalarından kaçanlarla birlikte nüfusu 4 milyona yaklaşan İdlib'de ebeveynlerin bu bayramda da dileği çocuklarına bayramlık alarak, et yedirerek mutlu edebilmek.

Suriye’nin kuzeyinde muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolünde bulunan İdlib, bir bayramda daha evlerini terk etmek zorunda bırakılan mazlumlara ev sahipliği yapıyor.

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU- Suriye'nin farklı yerlerinden gelen sığınmacılara ev sahipliği yapan İdlib'de siviller, bu bayrama da burukluk ve imkansızlıklar içinde girdi.

- Çocuklar ne şeker yiyebilecek ne bayramlık giyebilecek

Eşini bombardımanda kaybeden Um Mahmut lakaplı Türkmen anne, Kefer Lusin kampında yedi çocuğu ile birlikte bu bayramda da yardımseverlerin eline baktıklarını anlattı.

Um Mahmut, “Yardımsever insanlar yardım dağıtır ise yeriz. Dağıtmazsa aç kalırız. Benim gelirim veya para getirecek kimsem yok.” dedi.

En büyük oğlunun 11 yaşında olduğunu söyleyen anne, bayramda kampa seyyar satıcıların geldiği zaman çocuklarının ilgisini başka yöne çekmek için çabaladığını dile getirdi.

"Onları bir şekilde teselli edip unutturmaya çalışırım. Neden almıyorsun diye sormaya başlarlar." diye konuşan Um Mahmut, çocukların bayramda giymek için yeni giysi istediğini belirtti.

- Son tehcirle gelenler de bayram hazırlığı yapamadı

Diğer bir Kefer Lusin kampı sakini Ömer Ebu Nahla, ülkenin orta ve güney kesiminden son tehcir kafileleri ile Humus'tan İdlib’e geldiğini, bayram hazırlığı yapamadığını söyledi.

Ebu Nahla, “Çocuklar benden elbise ve ayakkabı istiyor ama alamıyorum. Yapacak bir şey yok.” dedi.