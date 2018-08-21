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İdlib bir bayramda daha kederli sığınmacıları ağırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ili bir bayram daha yerlerinden edilen sivillere ev sahipliği yapıyor - Nüfusu ülkenin orta ve güneyinden tehcir edilenlerle 4 milyona yaklaşan İdlib'e sığınan anne-babaların dileği, çocuklarına bayramlık alabilmek, et yedirebilmek - Sığınmacı kampı müdürü Kaddor: - "Kimsesi olmayanlar maddi durumları kötü olduğu için kamplardan çıkmazlar. Yetim çocuklar ve şehit aileleri ne bayram tatlısı ne çocukların elbiselerini alabilecekler" - Eşini bombardımanda kaybeden 7 çocuklu anne Um Mahmut: - “Yardımsever insanlar yardım dağıtır ise yeriz. Dağıtmazsa aç kalırız. Benim gelirim veya para getirecek kimsem yok" - Görme engelli iki kız babası Ebu Nahla: - "Çocuklar hangi durumda olduğumuzu tehcir yaşadığımızı bilmez. Çocukların tek bildiği bayramda yeni elbise ile ayakkabıların alındığı, diğer çocuklar gibi mutlu olmaları gerektiği"

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU- Suriye'nin farklı yerlerinden gelen sığınmacılara ev sahipliği yapan İdlib'de siviller, bu bayrama da burukluk ve imkansızlıklar içinde girdi.

Suriye’nin kuzeyinde muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolünde bulunan İdlib, bir bayramda daha evlerini terk etmek zorunda bırakılan mazlumlara ev sahipliği yapıyor.

Beşşar Esed rejiminin saldırıları ve ablukalarından kaçanlarla birlikte nüfusu 4 milyona yaklaşan İdlib'de ebeveynlerin bu bayramda da dileği çocuklarına bayramlık alarak, et yedirerek mutlu edebilmek.

AA muhabirine konuşan "Halep Ehli Kampı" müdürü Muhammed Kaddor, "Halk bayram hazırlığını, alışverişini yapıyor. Bazıları yeni bir şey alabiliyor. Diğerleri ikinci el pazarlara gidiyor. Kimsesi olmayanlar maddi durumları kötü olduğu için kamplardan çıkmazlar. Yetim çocuklar ve şehit aileleri ne bayram tatlısı ne çocukların elbiselerini alabilecekler.” dedi.

Rejimin son dönemde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı askeri yığınağa da değinen Kaddor, kamp halkının rejimin İdlib bölgesine operasyon düzenlemesinden endişe duyduklarını söyledi.

- Çocuklar ne şeker yiyebilecek ne bayramlık giyebilecek

Eşini bombardımanda kaybeden Um Mahmut lakaplı Türkmen anne, Kefer Lusin kampında yedi çocuğu ile birlikte bu bayramda da yardımseverlerin eline baktıklarını anlattı.

Um Mahmut, “Yardımsever insanlar yardım dağıtır ise yeriz. Dağıtmazsa aç kalırız. Benim gelirim veya para getirecek kimsem yok.” dedi.

En büyük oğlunun 11 yaşında olduğunu söyleyen anne, bayramda kampa seyyar satıcıların geldiği zaman çocuklarının ilgisini başka yöne çekmek için çabaladığını dile getirdi.

"Onları bir şekilde teselli edip unutturmaya çalışırım. Neden almıyorsun diye sormaya başlarlar." diye konuşan Um Mahmut, çocukların bayramda giymek için yeni giysi istediğini belirtti.

- Son tehcirle gelenler de bayram hazırlığı yapamadı

Diğer bir Kefer Lusin kampı sakini Ömer Ebu Nahla, ülkenin orta ve güney kesiminden son tehcir kafileleri ile Humus'tan İdlib’e geldiğini, bayram hazırlığı yapamadığını söyledi.

Ebu Nahla, “Çocuklar benden elbise ve ayakkabı istiyor ama alamıyorum. Yapacak bir şey yok.” dedi.

İki kızının gözlerinde zayıflık olduğunu ve görmeleri için tedavi gerektiğini dile getiren Ebu Nahla, “Yanıma misafirler gelince çocuklarım beni aramaya başlar. Belki önlerindeyim ama bilmiyorlar. Bu durum beni derinden üzüyor.” ifadelerini kullandı.

Ebu Nahla, şunları kaydetti:

"Çocuklar hangi durumda olduğumuzu tehcir yaşadığımızı bilmez. Çocukların tek bildiği bayramda yeni elbise ile ayakkabıların alındığı, diğer çocuklar gibi mutlu olmaları gerektiği."

- Her zamandan çok desteğe ihtiyaçları var

Samer Sellüm isimli baba, çocuklarına kıyafet alabilmek için bitpazarını tercih ettiklerini söyledi.

Sellüm, bu bayram kampların nüfusunun Doğu Guta, Humus ve Dera'dan gelenlerle birlikte arttığına dikkati çekerek, yardım kuruluşlarının desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduklarını söyledi.

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