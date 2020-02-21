İdlib bunalımında en kritik dokuz gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Türkiye ile Rusya'nın üzerinde uzlaştığı Soçi Mutabakatı'nda belirlenen gerginliği azaltma bölgesi dışına çekilmesi için Şubat ayı sonuna kadar süre tanımıştı. Erdoğan, 19 Şubat günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İdlib'te rejim güçlerine karşı askeri operasyonun "an meselesi" olduğunu kayda geçirmişti.

Rusya ise Türkiye'nin sahadaki yeni gerçekliği kabul ederek gözlem noktalarının yerini değiştirmesi için bastırırken, İdlib'teki "teröristleri" desteklemekten vazgeçme uyarısında bulunuyor.

Türkiye'nin amacının askeri operasyon konusundaki kararlılığının Rusya tarafından anlaşılması ve Suriye yönetiminin kalıcı ateşkese ikna edilmesi olduğu kaydediliyor.

Türkiye-Rusya arasındaki görüşmelerin sonuç vermemesi, Suriye ordusunun bölgedeki Türk mevzilerine saldırılarının devam etmesi ve ölen Türk askeri sayısının 15'e çıkması, İdlib sahasında Türkiye ve Suriye güçleri arasında kapsamlı bir sıcak çatışma riskini artırıyor.

Türkiye'nin, Suriye'ye İdlib gerginliği azaltma bölgesi gerisine geri çekilmesi için verdiği süre dokuz gün sonra doluyor.

İdlib'te gerilimin giderek arttığı bu süreçte, müzakerelerde gelinen nokta ve tarafların sahadaki pozisyonları son derece riskli bir tablo sunmaya devam ediyor.

20 Şubat'ta gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda iki Türk askerinin daha ölmesi ve toplam sayının 15'e çıkması kaygıyı daha da artırıcı bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Şubat ayı sonuna çok az bir süre kala tarafların askeri ve siyasi alandaki adımları ve öncelikleri şu başlıklarda toplanıyor:

Her ne kadar Ankara, rejim güçlerinin geri çekilmesini istese de Rusya ve Suriye'den yapılan açıklamalar böyle bir geri adımın atılmayacağını gösteriyor.

Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son dönemde yaptıkları açıklamaların satır aralarında da Ankara'nın temel beklentisinin Suriye'nin Türk askeri pozisyonlarına ve sivillere dönük saldırılarını durdurması ve kalıcı bir ateşkese varılması olduğu görüşü ortaya çıkıyor.

Ateşkese varılması hem Türk askeri noktalarının güvenliği hem de daha fazla sayıda mülteci akınının önlenmesi açısından Ankara'yı rahatlatacak bir durum olarak görülüyor.